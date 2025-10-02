Barcelona, España, (AFP).- El París Saint-Germain se impuso in extremis por 2-1 al Barcelona en Montjuic, en el duelo estelar de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

El Barça, más incisivo al comienzo del partido, abrió el marcador con un tanto de Ferran Torres (19’), pero Senny Mayulu empató antes del descanso (38’). El portugués Gonçalo Ramos (90’) logró el triunfo de los franceses en los últimos instantes.

Con esta victoria, el PSG, vigente campeón, se suma al grupo que encabeza la clasificación con un pleno de seis puntos, mientras que el conjunto catalán cae a la decimosexta posición, con 3 unidades.

“Muy decepcionado. Si encajas en el último minuto y pierdes en casa…”, afirmó el neerlandés Frenkie de Jong a los micrófonos de Movistar+.