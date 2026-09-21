Pruebas nacionales empezaron este lunes: ¿Cuál será el valor de la nota?

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Más de 15.000 estudiantes de duodécimo año de colegios técnicos comenzaron este lunes las nuevas pruebas nacionales estandarizadas del Ministerio de Educación Pública (MEP), que tendrán un valor del 40% de la nota final para obtener el título de bachillerato, según el Consejo Superior de Educación (CSE),

Los alumnos realizarán una prueba por día durante toda la semana. Cada evaluación tendrá una duración aproximada de tres horas.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó que el 60% restante de la nota corresponderá al trabajo realizado por los estudiantes durante el año lectivo.

Las evaluaciones buscan medir los aprendizajes alcanzados en las materias básicas y sus resultados forman parte de los requisitos para obtener el certificado de sexto año o el título de bachillerato, según el nivel educativo.

Sobre las pruebas

Las pruebas se realizarán durante toda la semana, del 21 al 25 de setiembre, de acuerdo con lo establecido en el Calendario Escolar 2026.

La evaluación está conformada por 60 ítems por asignatura distribuidos en el siguiente orden: lunes 21, Estudios Sociales; martes 22, Matemática; miércoles 23, Español; jueves 24, Ciencias; y viernes 25, Educación Cívica.

Escuelas y colegios académicos siguen en octubre

Después de la aplicación en colegios técnicos, las pruebas continuarán a mediados de octubre en las escuelas y a finales de ese mes en los colegios académicos, de acuerdo con el calendario anunciado por el MEP.