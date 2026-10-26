Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un total de 45.123 estudiantes de último año de secundaria realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas del 26 al 30 de octubre, en 945 colegios del país.

Los resultados se publicarán en noviembre y tendrán un peso del 40% en la nota final de cada estudiante.

Las evaluaciones se aplicarán una por día:

Estudios Sociales el lunes 26 de octubre.

Matemáticas el martes 27 de octubre.

Español el miércoles 28 de octubre.

Ciencias el jueves 29 de octubre

Educación Cívica el viernes 30 de octubre.

Cada prueba consta de 60 ítems y tiene una duración de tres horas, con una hora adicional para quienes tengan aprobado ese apoyo educativo.

Del total de participantes, 34.480 estudiantes realizarán las pruebas en horario diurno y 10.643 en horario nocturno.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que se aprobaron 6.841 apoyos educativos, entre ellos pruebas en Braille, acompañamiento de tutores especializados y aplicación en aulas separadas. La evaluación será digital o física, según corresponda.

Resultados se publicarán en noviembre

El calendario del MEP establece que los resultados de secundaria estarán disponibles el 23 de noviembre. Para los colegios técnicos, la fecha anunciada es el 2 de noviembre, mientras que los resultados de primaria se publicarán el 16 de noviembre.

La nota final se compone en un 40% de los resultados de las pruebas y en un 60% de la nota de presentación, que corresponde al trabajo realizado durante el curso lectivo.

Los estudiantes pueden prepararse con los materiales de práctica disponibles en el sitio web de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad: https://dgec.mep.go.cr/informacion-2026/itemsde-practica/.