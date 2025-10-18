Pruebas diagnósticas revelan nivel básico en aprendizajes 

Los resultados de las Pruebas Estandarizadas Diagnósticas, aplicadas en marzo anterior, revelaron que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel básico de aprendizaje en las materias evaluadas: Matemáticas, Español, Estudios Sociales, Educación Cívica y Ciencias.

En primaria, Español fue la materia con menor dominio, ya que un 38,34% de los estudiantes, equivalente a 24.777 de los 62.280 que realizaron la prueba, obtuvo un nivel básico.

En secundaria, Ciencias fue la asignatura con peores resultados, pues un 42,28% de los alumnos, es decir, 13.744 de más de 32 mil que aplicaron la prueba, alcanzó únicamente ese nivel.

En secundaria nocturna, la prueba se aplicó a 5.702 estudiantes, de los cuales 2.818 (49,64%) alcanzaron un nivel básico en Ciencias.

Por su parte, en la educación técnica, participaron más de 14 mil estudiantes, y 5.999 (41,31%) obtuvieron ese mismo nivel.

Cabe destacar que, en la mayoría de las asignaturas, el desempeño general se mantuvo en el nivel básico, aunque los casos mencionados anteriormente reflejan los resultados más bajos por materia.

Un total de 136 Colegios Técnicos Profesionales (CTP), con más de 15 mil estudiantes de último año, ya completaron la aplicación de las pruebas.

La aplicación de estas Pruebas Nacionales Estandarizadas es de gran importancia, ya que son determinantes para la promoción o no del estudiante.

Estas evaluaciones son de carácter sumativo, lo que significa que el 50% de la calificación final proviene del examen y el otro 50% de las notas obtenidas durante el curso lectivo, es decir, la nota de presentación.

Los detalles completos pueden observarse en la infografía adjunta.

Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), en entrevista con Extra Radio 92.3 FM argumentó que las pruebas diagnósticas les permiten detectar las áreas en las que hay que mejorar, pero también en las que están fortalecidos.

“Cada estudiante recibe un informe individualizado, mientras que los docentes también obtienen reportes donde se detallan las acciones que pueden implementar en el aula para mejorar. Se trata de reforzar las experiencias y estrategias de enseñanza con el fin de potenciar los aprendizajes”, indicó.

Artavia recordó que las familias pueden contribuir a fomentar el gusto por leer. “Cuanto más lean nuestros estudiantes, mejor podrán comprender, analizar críticamente y discernir la veracidad de la información”, afirmó.

Los colegios académicos diurnos y nocturnos aplicarán las pruebas entre el 27 y el 31 de octubre.