La incorporación de nueva prueba documental y material en el juicio contra el exmagistrado Celso Gamboa pone en entredicho la pieza acusatoria presentada por la Fiscalía.

Durante el segundo día del debate, se reprodujo un video de una audiencia celebrada en Cartago en 2019, en la que se esperaba la presencia de Gamboa como defensor de un imputado, pero nunca se presentó.

La Fiscalía había señalado que el juez suspendió la audiencia debido a la ausencia de Gamboa, sin embargo, el video muestra que el juez Ricardo Barahona tomó la decisión de aplazarla por la enfermedad de otro imputado, quien presentaba un brote de paperas en la cárcel.

“No existe coincidencia entre lo indicado por el Ministerio Público en la acusación y lo que muestra la prueba. Ya escuchamos claramente que el motivo por el cual no se realizó la audiencia el 3 de octubre de 2019 fue otro”, afirmó Randall Céspedes, abogado defensor de Gamboa.

Céspedes sostiene que la tesis de la Fiscalía, que vincula la suspensión con una aparente justificación falsa presentada por Gamboa, no tiene fundamento.

El juicio corresponde al expediente 19-02186-622-TP, en el que se acusa a Gamboa de haber solicitado en 2019 una constancia para justificar su ausencia en una diligencia judicial. Gamboa alegó que se encontraba en el edificio de la Policía de Control Fiscal, pero el Ministerio Público cuestionó el documento, al considerar que no reflejaba la realidad.

Error previo en fechas

Este nuevo traspié se suma al error en las fechas señaladas en la acusación respecto al momento en que ocurrieron los hechos.

Inicialmente, la Fiscalía indicó que los hechos ocurrieron el 10 y 11 de octubre, cuando en realidad se dieron el 3 y 4 de octubre de 2019. “El Ministerio Público se equivocó. Si alguien hizo gastar recursos al Estado, no me cabe la menor duda de que fue el Ministerio Público y no don Celso Gamboa”, aseguró Céspedes.