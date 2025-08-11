Laura Fernández fue ratificada este domingo, durante la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO), como candidata presidencial, con el objetivo de dar continuidad al Rodriguismo.

Durante sus primeras palabras a Diario Extra, la candidata aseguró que, de llegar a la presidencia, desde Zapote impulsará los proyectos presentados por el actual Gobierno junto al mandatario Rodrigo Chaves, los cuales afirmó no han sido aprobados.

“Será la convocatoria de todos los proyectos de ley. Todos aquellos proyectos que los diputados mezquinos no le han querido aprobar a don Rodrigo irán de un solo paquete a una nueva legislatura, que confío en Dios estará llena de gente patriótica, capaz de entender las necesidades del pueblo de Costa Rica”, afirmó Fernández.

La candidata aseguró que estos proyectos no se han aprobado por “cálculo político” y subrayó que, en un eventual mandato, darles trámite sería una prioridad.

Asimismo, en su discurso, la exjerarca anunció que, como primera decisión oficial en su calidad de candidata presidencial, renunciará al menos al 25% de la deuda política que le pueda corresponder al partido.