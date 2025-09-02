El proyecto “De Vuelta a Casa”, una iniciativa impulsada por Imperial y FIFCO en Costa Rica, alcanzó un nuevo hito al ser oficialmente aceptado como un caso de estudio científico internacional.

Su innovadora aplicación de Inteligencia Artificial (IA) para la restauración marina será destacada en la prestigiosa International Conference on Computer Vision (ICCV 2025).

La publicación, titulada “Back Home: A Computer Vision Solution to Seashell Identification for Ecological Restoration”, será presentada en uno de los foros científicos más importantes del mundo en Inteligencia Artificial, del 19 al 23 de octubre de 2025 en Hawái.

El documento, co-escrito por Alexander Valverde, Luis Solano y André Montoya, consolida el valor técnico y ecológico de una solución que combina ciencia, innovación y conservación para enfrentar la extracción masiva de conchas marinas.

Este reconocimiento no solo es simbólico, sino que valida científicamente una herramienta diseñada en Costa Rica que ya es utilizada por oficiales de vida silvestre y es replicable en otros países.

El proyecto desarrolló un sistema de visión computacional basado en IA que identifica el origen costero de las conchas decomisadas en aeropuertos, permitiendo su retorno seguro al ecosistema.

El modelo ha procesado más de 70 mil imágenes y se entrena con su propia base de datos, BackHome19K, que estará disponible como recurso abierto para la comunidad científica internacional.

“El que este proyecto haya sido referenciado para un caso de estudio científico reafirma que desde Costa Rica podemos generar soluciones con impacto global. ‘De Vuelta a Casa’ nació como una respuesta local a una problemática ambiental urgente, y hoy es validado por la ciencia como un modelo replicable. Cuando propósito, tecnología y alianzas se unen, se transforma la manera en que protegemos nuestros ecosistemas”, expresó Maria Pía Robles, Directora de Relaciones Corporativas de FIFCO.

En paralelo

En julio de 2025, se llevó a cabo la segunda jornada de voluntariado del año en Guanacaste (Liberia y Playa Conchal), con la participación de más de 150 personas.

Con esta jornada, el proyecto superó las 120,000 conchas clasificadas en 2025 y más de 1.2 toneladas devueltas al mar en lo que va del año (1.1 toneladas al Pacífico y 100 kilogramos al Caribe).

La iniciativa se expande a nuevas regiones y fortalece la cultura ambiental, sumando aliados como Guanacaste Aeropuerto para potenciar los resultados y asegurar la continuidad del proyecto.