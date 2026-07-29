Proyecto para regular plataformas avanza

Tras concluir la revisión de 292 mociones en la Comisión de Gobierno y Administración, el proyecto de ley para regular el transporte remunerado mediante plataformas digitales quedó listo para ser dictaminado y avanzar al Plenario Legislativo, con el respaldo de la bancada oficialista y de organizaciones de transporte público.

El subjefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, afirmó que “luego de haber hecho un análisis exhaustivo, minucioso, detallado y acelerado, hemos culminado con el análisis de 292 mociones, ahora lo que corresponde es trasladar nuestro informe a plenario para que ya pueda iniciar su discusión”.

Añadió que el expediente “regula, regulariza y legaliza la actividad de transporte público por medio de plataformas, establece obligaciones para las empresas, para los conductores y derechos para los usuarios”.

Representantes de los taxistas también destacaron el respaldo del Gobierno. Gilbert Ureña aseguró que la convocatoria del proyecto durante las sesiones extraordinarias permitió destrabar su trámite.

“Ratifico mi agradecimiento con el Gobierno porque puso el proyecto a disposición de los diputados en sesiones extraordinarias. Si no hubiera sido así, no sale; anteriormente fueron más de 300 mociones y ahora se logró superar ese proceso respetando el derecho de todas las fracciones a presentar sus propuestas”, manifestó Ureña.

Aunque el expediente avanzó en comisión, las organizaciones involucradas reconocen que la negociación apenas entra en una nueva etapa.

La presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, indicó que ahora concentrarán sus esfuerzos en convencer a las demás bancadas de respaldar el texto en el Plenario Legislativo.

Ureña confirmó que el sector ya sostuvo conversaciones con legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y buscará reunirse también con representantes del Frente Amplio (FA), agrupación que mantiene reservas sobre el contenido del expediente.

La diputada del FA Vianey Mora sostuvo que la agrupación respalda la necesidad de regular la actividad, pero considera insuficientes las garantías para quienes trabajan como conductores.

“Es necesario que haya una regulación de este sector económico, pero no puede hacerse cargando todo sobre los choferes. Las mociones que procuraban garantizar mínimos de seguridad social y responsabilidad patronal fueron rechazadas y seguiremos dando la lucha en el plenario con la reiteración de esas propuestas”, afirmó Mora.

El expediente deberá recibir un dictamen afirmativo de la Comisión de Gobierno y Administración antes de pasar al Plenario Legislativo, donde continuará su discusión y trámite.

Juan Manuel Quesada Diputado PPSO

“Nosotros les hicimos una promesa a los costarricenses de que íbamos a trabajar en este proyecto. Hemos avanzado de una forma importante, por supuesto que no cerramos las puertas para que los conductores que están interesados en acercarse”.

Gilbert Ureña Representante Taxis

“Esto beneficiará por ejemplo a la señora que hace seis años tuvo un accidente en un carro de plataformas, que siga peleando en el Contencioso Administrativo y que no le han resuelto, eso no va a volver a suceder”.





Silvia Bolaños Presidenta Canatrans

“Es importante conversar con los señores diputados de otras fracciones, hacer ver la necesidad de la regulación, de la situación que ha venido atravesando el sector porque esto es un tema estructural que tenemos que resolver”.