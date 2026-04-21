Proyecto haría que reaparezca información sobre sexo registral en las cédulas

El diputado Pablo Sibaja Jiménez, del partido Nueva República, presentó el proyecto de Ley 25.513 para que el sexo registral de las personas aparezca de nuevo en la cédula de identidad.

La propuesta consiste en una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y del Registro Civil para establecer que la persona solicitante podrá manifestar si desea o no que ese dato aparezca en su documento de identidad.

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A la vez, establecerá que la ausencia de esa información no impedirá su conservación en los registros administrativos y que no afecta la validez del documento.

“Esa es una decisión personal que debe ser respetada, sin embargo, desde el 2018, en un gobierno del PAC, el dato se suprimió en todas las cédulas de todos los costarricenses sin respetar esa voluntad de quienes sí desean ver el dato en su documento de identidad y es algo que debemos corregir”, aseguró Sibaja.

En 2018, el TSE se amparó en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció el matrimonio igualitario, para suprimir el dato del sexo en la cédula.