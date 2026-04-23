Proyecto del tren rápido sería aprobado en segundo debate este jueves

Este jueves se prevé que el Plenario de la Asamblea Legislativa aborde en segundo debate el expediente 25.291, que consiste en préstamos por $800 millones para el tren rápido de pasajeros en la Gran Área Metropolitana, uno de los proyectos prioritarios de la presidenta electa, Laura Fernández.

La discusión del proyecto aparece en el punto 27 del orden del día del Plenario de este jueves.

Más temprano lo confirmó la diputada oficialista Pilar Cisneros a Grupo Extra este jueves.

“En principio, sí (se aprueba hoy). Ojalá el Partido Liberación Nacional (PLN) siga apoyando”, dijo Cisneros.

El proyecto fue aprobado en primer debate el martes 21 de abril antes de finalizar la sesión ordinaria y contó con el respaldo de 48 legisladores, mientras que 3 no votaron.

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El miércoles 15 de abril la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó de forma positiva el expediente, que contempla que los créditos sean otorgados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Mauricio Aguilar.

El proyecto consiste en la construcción, equipamiento y puesta en operación de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana.

En la comisión, los diputados aprobaron por unanimidad una moción que tenía el consenso previo de los legisladores y en la que aseguran, se establecen mayores criterios de transparencia.

Por otro lado, el Tren Rápido de Pasajeros tendrá una tarifa que no será superior a la que los usuarios pagan actualmente por el servicio, según lo aseguró el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez.

Durante el encuentro con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) el pasado 13 de abril, la presidenta electa Laura Fernández, consiguió respaldo de la fracción liberacionista para impulsar el proyecto del tren eléctrico, logrando, entre los acuerdos, el dictamen favorable del mismo.

“Incluso yo creo que les alcanzaría hasta para aprobar ese proyecto (del tren eléctrico) y convertirlo en ley de la República. Puede ser dictaminado este miércoles y con eso entregarle al país una hoja de ruta clara para ponernos al día y que nuestros ciudadanos puedan transportarse con mayor facilidad”, señaló Fernández el 13 de abril tras el encuentro.