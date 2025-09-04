La Asamblea Legislativa discute el proyecto de ley 24.738, con el cual se busca garantizar el financiamiento permanente para mantener y modernizar las estaciones sísmicas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) que operan en el país.
Esta iniciativa plantea crear un fondo mediante un impuesto a seguros de vida, incendios y líneas afines, con los cuales se financiará a los principales institutos responsables del monitoreo dinámico del país, según lo explicó Esteban Chaves Sibaja, director del Ovsicori-UNA.
Estos son:
- Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA)
- Red Sismológica Nacional (RSN).
- Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (UCR).
- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
“El financiamiento permanente es absolutamente necesario para garantizar el estudio y monitoreo de las fuentes que pueden originarse en el interior de la Tierra o por efectos meteorológicos. De esto depende la capacidad del país para responder ante eventos complejos de la naturaleza y, en consecuencia, no afectar la seguridad social y económica de Costa Rica”, indicó Chaves.
Este proyecto lo presentó la diputada Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional (PLN) y actualmente está en la Comisión de Asuntos Sociales, donde se analizan observaciones de distintos sectores.
De aprobarse, el proyecto de ley 24.738 se contaría con una fuente de financiamiento estable y además, asegurar la continuidad de un sistema de monitoreo que Costa Rica ha desarrollado durante décadas y es considerado uno de los más robustos de la región.