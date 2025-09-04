La Asamblea Legislativa discute el proyecto de ley 24.738, con el cual se busca garantizar el financiamiento permanente para mantener y modernizar las estaciones sísmicas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) que operan en el país.

Esta iniciativa plantea crear un fondo mediante un impuesto a seguros de vida, incendios y líneas afines, con los cuales se financiará a los principales institutos responsables del monitoreo dinámico del país, según lo explicó Esteban Chaves Sibaja, director del Ovsicori-UNA.

Estos son:

Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA)

Red Sismológica Nacional (RSN).

Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“El financiamiento permanente es absolutamente necesario para garantizar el estudio y monitoreo de las fuentes que pueden originarse en el interior de la Tierra o por efectos meteorológicos. De esto depende la capacidad del país para responder ante eventos complejos de la naturaleza y, en consecuencia, no afectar la seguridad social y económica de Costa Rica”, indicó Chaves.

Este proyecto lo presentó la diputada Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional (PLN) y actualmente está en la Comisión de Asuntos Sociales, donde se analizan observaciones de distintos sectores.

De aprobarse, el proyecto de ley 24.738 se contaría con una fuente de financiamiento estable y además, asegurar la continuidad de un sistema de monitoreo que Costa Rica ha desarrollado durante décadas y es considerado uno de los más robustos de la región.