Este jueves, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la “Ley para Mejorar la Efectividad del Proceso de Nombramientos en el Ministerio de Educación Pública (MEP)”, propuesta por el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco.

La iniciativa se tramita bajo el expediente N°23.592 y busca poner fin a la inestabilidad laboral que afecta a miles de docentes y funcionarios que trabajan en condición interina durante años, sin seguridad laboral ni reconocimiento de sus méritos, situación que repercute directamente en la continuidad y la calidad educativa.

Beneficios del proyecto

Otorga estabilidad laboral a docentes con más de dos años consecutivos en condición interina, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

a docentes con más de dos años consecutivos en condición interina, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Agiliza y transparenta los procesos de traslado, ascenso y descenso dentro del MEP.

los procesos de traslado, ascenso y descenso dentro del MEP. Garantiza la continuidad educativa, evitando que los estudiantes inicien el curso lectivo sin docentes nombrados.

“La educación necesita estabilidad, eficiencia y reglas claras. Este proyecto representa justicia laboral para nuestros educadores y mayor eficiencia institucional para el país”, destacó Pacheco.