La diputada independiente Cynthia Córdoba presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares y tabletas electrónicas personales en todos los centros educativos del país.

El objetivo de la iniciativa es reducir “las distracciones” generadas por estos dispositivos y, siguiendo el ejemplo de otras naciones, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Según justificó la legisladora, diversos informes internacionales respaldan la propuesta, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre los efectos perjudiciales del uso no regulado de aparatos electrónicos en los entornos educativos.

Destaca que estos apartados están vinculados con mayor ansiedad, déficit de atención, ciberacoso y una caída en el desempeño académico. Incluso, el último estudio PISA 2022 reveló que un 65% de los alumnos admitió distraerse en las clases de matemáticas por el uso de celulares.

“Los principales sistemas educativos del mundo están sacando los celulares y tabletas de las aulas, y los resultados son positivos, tanto en el rendimiento académico como en la salud mental de los estudiantes, que ya no quedan absortos en un dispositivo, sino que buscan socializar o jugar”, subrayó Córdoba.

Córdoba asegura que su iniciativa mejoraría el rendimiento académico.

La exposición de motivos del proyecto menciona experiencias de países como Finlandia, Singapur y Países Bajos.

Según el Informe Global de Monitoreo de la Educación 2023 de la UNESCO, para finales de ese año 60 sistemas educativos habían prohibido el uso de smartphones en las aulas, cifra que subió a 79 en 2024, consolidando la tendencia internacional hacia la restricción de estos dispositivos en la enseñanza.