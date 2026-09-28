Proyecto de IA de Grupo Extra es seleccionado por Google y SIP

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Una solución de inteligencia artificial propuesta por Grupo Extra fue seleccionada para la fase final de ejecución del programa AI Video Lab, impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google en Latinoamérica.

El proyecto de Grupo Extra fortalecerá la producción audiovisual digital y el flujo de trabajo de la multiplataforma de medios.

La propuesta forma parte de 20 ideas innovadoras que serán implementadas por medios de comunicación seleccionados que participaron en el AI Video Lab.

Las propuestas pasarán del diseño a la ejecución con financiamiento y acompañamiento especializado del programa.

Fotos de Sergio Espinoza

“Para Google es muy importante acompañar a estos 20 medios en el salto de la propuesta a la implementación real. Creemos que la adopción estratégica de la inteligencia artificial y el video es una pieza clave para asegurar la modernización y la sostenibilidad a largo plazo del periodismo en América Latina”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

El AI Video Lab, desarrollado por Marktube, consultora especializada en tecnología y nuevas narrativas, ha acompañado durante 2026 a un total de 41 medios de 11 países —Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

“El gran desafío para los medios no es simplemente incorporar nuevas tecnologías, sino convertirlas en herramientas que fortalezcan el periodismo, permitan conectar mejor con las audiencias y abran nuevas posibilidades de sostenibilidad. La intención, con esta etapa del AI Video Lab, es que la innovación se traduzca en proyectos concretos, aprendizajes que puedan compartirse y capacidades que permanezcan en los medios”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Formación clave

En una primera fase, los medios participaron en un ciclo de formación con temas como estrategia de video digital, narrativa, monetización e inteligencia artificial.

En la segunda etapa, se diseñaron propuestas de proyecto con el acompañamiento de mentores y gestoras; y en esta tercera fase, los proyectos seleccionados pasan a implementación con el respaldo del Fondo de Estímulo.

“Lo más valioso de esta fase es que las ideas dejan de ser propuestas en papel. Los medios de la región llegan con proyectos sólidos, con equipos comprometidos y con una visión clara de cómo el video y la inteligencia artificial pueden fortalecer su sostenibilidad”, señaló Ezequiel Arbusti, CEO y fundador de Marktube.

Medios seleccionados + Los 20 medios seleccionados para esta etapa son: 100% Noticias (Nicaragua), ABC Color (Paraguay), Agencia Ocote (Guatemala), Confidencial (Nicaragua), Corporación Medcom (Panamá), Diario Expreso (Ecuador), Ecuavisa (Ecuador), El Nacional (Venezuela), El Regional del Zulia (Venezuela), Focos (Costa Rica), Grupo Extra (Costa Rica), La Hora (Ecuador), La Nación (Costa Rica), La Prensa (Honduras), La Prensa (Nicaragua), La Prensa Gráfica (El Salvador), Listín Diario (República Dominicana), Revista Nómadas (Bolivia), Tu Nota (Honduras) y Venevisión (Venezuela).

Evolución en marcha

El programa AI Video Lab representó el primer proyecto para la integración de IA en la redacción integrada de Grupo Extra.

“Participar en el AI Video Lab nos ha permitido retarnos y ver resultados de crecimiento inmediatos en nuestro trabajo audiovisual diario”.

“Como la multiplataforma que somos, el video es clave y ahora, en esta nueva etapa de implementación del fondo, nos entusiasma poder alcanzar un nivel más eficiente y productivo en la realización de nuestros contenidos”, explicó Gabriela Gago, Productora Digital de Grupo Extra.

Por su parte, Johel Solano, subdirector de Grupo Extra agradeció a Google News y a la SIP por el acompañamiento y apoyo en el programa.

Actualmente, Grupo Extra participa en programas de innovación y estrategia para mejorar los flujos de trabajo e implementar correctamente las nuevas tecnologías:

“Grupo Extra se ha capacitado para seguir creciendo y estamos aprendiendo de grandes referentes en la región. Agradecemos el apoyo de Google News porque nos ha brindado capacitaciones de alto nivel con herramientas claves para hacer un periodismo con propósito y más robusto”, detalló Solano.