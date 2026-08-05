Proyecto de Escorpiones traerá beneficios al Polideportivo de Belén

La presencia de Escorpiones en el fútbol de la Primera División le vuelve a dar visibilidad al cantón de Belén, que históricamente ha sido cuna de diferentes disciplinas deportivas.

Con su llegada a la máxima categoría, su sede, el Polideportivo del cantón, se verá beneficiado, ya que la administración del club desarrollará una serie de mejoras al recinto, el cual es abierto al público.

Juan España, presidente de Escorpiones, confirmó en exclusiva que el cambio de la gramilla por una que tenga certificación FIFA es de los primeros cambios que realizarán.

“Esta cancha necesita un cambio así sea que estuviéramos en Primera o en Segunda. También necesitamos colocar unas torres que serán para el VAR y buscaremos hacerlo en conjunto con el Comité de Deportes y con la Municipalidad de Belén”, manifestó.

Según el jerarca, tomará de tres a cuatro meses que la gramilla sintética quede totalmente instalada. Además, necesitará de un mes más en donde deberá ser utilizada y ya con eso los inspectores podrán determinar si queda certificada.

Por ahora, su casa será la de la Asociación Deportiva Carmelita, un estadio relativamente cerca de territorio belemita.

“El equipo se quedará en Belén y este es nuestro hogar, pero jugaremos unos partidos como locales en el Rafael Bolaños (Alajuela). Ahorita nadie lo tiene en Primera División y ya luego pasaremos al Ricardo Saprissa para utilizarlo cuando nos toque de local”, indicó.

Como parte de las incorporaciones a la planilla, ratificaron el fichaje por un año del portero Antonny Monreal, quien quedó libre tras la desafiliación del Municipal Liberia de la división de honor.

A pesar de los rumores que hubo por un posible interés del Inter de San Carlos, España confirmó al arquero como pieza clave de su proyecto para esta temporada.

Los norteños sufrieron la baja de Aarón Cruz debido a una lesión y, aunque dicen analizar las buenas alternativas que haya en el mercado, dejó en el aire un posible interés por Monreal.

“Confiamos en la palabra de Antonny y sabemos que nos viene a fortalecer el departamento de porteros”, concluyó el presidente de Escorpiones.