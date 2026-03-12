Aunque suena increíble, o hasta indignante, el proyecto que pretende llevar agua a las comunidades guanacastecas podría tardar cerca de medio siglo en poder completarse, esto según las estimaciones de las propias autoridades.

Como parte del Plan Maestro del Proyecto de Riego de la Cuenca Baja del Tempisque, proyecto concebido en 1978, se determinó en 2002 la necesidad de crear el Proyecto Agua para la Bajura (Paacume), un último tramo de una serie de tuberías, canales, represas y demás obras de infraestructura que lograrían llevar recurso hídrico desde la Laguna del Volcán Arenal hasta los cantones guanacastecos.

Pese a las décadas, y gobernantes, que han pasado desde su planificación, dicho proyecto podría llegar a su final para el próximo quinquenio, es decir, 53 años después de que se creó el documento guía.

Así lo explicó Esteban Benavides, supervisor del proyecto por parte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).

“Ya estamos en ejecución de obras con el contrato de obras de conducción en el 2025, ya se plasma el primer contrato de ejecución de obras a partir de ese año; la puesta en marcha del proyecto, que ya sería la distribución del agua con el embalse en ejecución, está programado para el 2031”, detalló Benavides.

En total, el proyecto Paacume contempla obras hídricas que permitirán llevar agua a 100 mil hectáreas de la provincia costera, así como un beneficio de medio millón de personas en 50 años de funcionamiento; esto principalmente a los habitantes de los cantones de Carillo, Santa Cruz y Nicoya, zonas donde las actuales represas no cubren.

Sin embargo, pese a la fecha estimada de conclusión, el estado actual de la obra muestra otro escenario, ya que se posee un atraso en los procesos de licitación del proyecto. “Hay algunos procesos que están en el proceso de licitación, tenemos tres de ellos que están en procesos de adjudicación o de publicación, de recepción de ofertas y que han presentado una desviación en esta en el estado de avance”, confesó Benavides.

Según el cronograma, Paacume debería presentar un 22,4% de avance a la fecha, sin embargo, registra un 20,1% debito a atrasos específicamente en los concursos de la Presa Vertedor, y los servicios de Supervisión General y Gestor Documental.

El director del Senara, Osvaldo Quirós, resalto la necesidad de que el sector privado participe del proceso de construcción del proyecto, esto debido a la importancia que tiene la obra, así como la magnitud de la misma.

“Esto también se logra con el aporte del sector privado, con las empresas constructoras, tanto en construcción como en supervisión de obra. El contexto del proyecto en Guanacaste es que buscamos brindarle una seguridad hídrica aún mayor que la que tiene hoy”, explicó Quirós.

Tal y como recalcó durante la campaña política, la presidenta entrante Laura Fernández aseguró que concluirá el proyecto de Agua para la Bajura durante su administración.

Esteban Benavides Supervisor de proyecto

“Es una contratación pública internacional, y los componentes son parte del proceso de contratación del proyecto; esto es importantes porque vemos que se divide en diversos componentes, entonces vamos a tener diversas contrataciones específicas”.