Proyecto contra inundaciones costará hasta $10 millones

La Municipalidad de Montes de Oca estimó en hasta $10 millones el costo del proyecto que busca una solución definitiva a las inundaciones en San Pedro, tras los estragos ocasionados por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos.

El alcalde Domingo Argüello explicó que el plan se desarrollaría en tres etapas, con una primera fase valorada en $4 millones, que permitiría mitigar temporalmente el riesgo mientras se ejecutan las obras complementarias.

“Necesitamos una obra que no sea paliativa, sino una solución real que garantice seguridad por los próximos 50 años”, afirmó el jerarca, quien adelantó que se contratará una consultoría técnica para definir el diseño más adecuado.

Alcalde Domingo Argüello asegura que contratarán consultoría técnica.

El proyecto contempla la canalización y desvío del cauce hacia el río Torres, utilizando técnicas de microtunelado o construcción subterránea, con el fin de evitar expropiaciones y permitir la ejecución en cualquier época del año.

Según los estudios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la tubería instalada en los años 90 perdió su capacidad de conducción y colapsó en 2023, lo que agravó las inundaciones en los barrios cercanos a calle 37 y calle 39.

El alcalde indicó que, aunque el municipio cuenta con diseños preliminares, no dispone de los fondos para iniciar las obras, por lo que solicitará a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y a la Presidencia de la República que redireccionen recursos del Programa de Reducción del Riesgo (Proeri) para financiar la primera etapa.

“Si logramos la reasignación de esos fondos, podríamos empezar los trabajos en diciembre o enero, y tener la obra lista antes del próximo invierno. De lo contrario, el inicio se postergaría hasta 2027”, explicó.

El municipio calcula que 20 propiedades y 32 personas resultaron afectadas por la emergencia, y que otras viviendas podrían inundarse nuevamente si se repiten las lluvias del pasado jueves.

El Comité Cantonal de Emergencias mantiene la alerta activa y coordinó con la CNE, el Ministerio de Salud y el IMAS la atención a las familias afectadas, mientras se evalúa la habitabilidad de las viviendas y se limpian los escombros en la zona.

“Vivimos una situación lamentable, de riesgo inminente. Estamos colaborando con nuestra maquinaria para remover los escombros y atender los daños más urgentes”, señaló la municipalidad.

El agua alcanzó una altura de hasta 4 metros según lugareños.

Además, recordó que el municipio no cuenta con recursos propios ni con financiamiento inmediato para realizar las obras requeridas, por lo que solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que evalúen la zona y declaren el riesgo inminente.

Por otro lado, señalan que el impacto no solo es material, sino también social, económico y vial, ya que la quebrada Los Negritos atraviesa distintos sectores del cantón y afecta vías de paso nacional.

“Es urgente la articulación interinstitucional. La municipalidad ha tocado las puertas y está utilizando todos los mecanismos legales posibles para priorizar la atención de esta emergencia”, agregó.

Aunque las familias afectadas no requirieron albergue temporal, el municipio mantiene identificadas zonas predispuestas para habilitarlos en caso necesario.

El oficial Esteban Rojas Solano, de la Policía Municipal de Montes de Oca, indicó que las autoridades mantienen el control del área afectada desde la tarde del jueves, con labores preventivas y de contención.

“Desde el día de ayer diferentes instituciones hemos trabajado integralmente: Cruz Roja, la municipalidad de San José y la de Montes de Oca.

Entre todos hemos logrado atender la emergencia en ambos sectores limítrofes. El operativo se mantiene activo y probablemente se prolongue durante todo el día hasta restablecer la normalidad”, señaló Rojas.