El proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario, tramitado bajo el expediente 23.759, no prosperó a pesar de ser la principal ficha del actual gobierno para combatir la evasión fiscal.

Dicho texto reformaba el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para fortalecer las potestades administrativas del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación.

“Este proyecto le daba el músculo y los dientes al Ministerio de Hacienda para controlar la evasión y tener más fuerza en la parte de cobro administrativo de la cartera morosa en los impuestos. Lastimosamente no avanzó”, comentó el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke.

De igual forma, otras iniciativas como la reforma al Impuesto de Renta para implementar el esquema de renta global o eliminar exoneraciones fiscales en el Impuesto al Valor Agregado en los boletos aéreos e implementos médicos no recibieron el visto bueno de los diputados.

Los proyectos formaban parte del componente de equidad y eficiencia del sistema tributario de la estrategia fiscal que implementó la cartera del Ejecutivo para el periodo entre el 2022 y 2026.

“Cerraban portillos de evasión, veíamos mejoras en el tema de la reducción. Hay exoneraciones que son regresivas y con eliminarlas buscábamos darle una mayor progresividad al sistema tributario”, agregó el jerarca.

Dictamen Negativo

En junio del presente año, la Comisión de Hacendarios brindó un dictamen negativo a la iniciativa argumentando abusos por parte de la Administración Tributaria.

“Encontramos una serie de aspectos super riesgosos. Primero, le daba superpoderes a la Dirección General de Tributación que dejaban indefensos y sin derecho a la defensa a los contribuyentes. Eran herramientas o instrumentos abusivas”, indicó Paulina Ramírez, presidenta de la comisión de Hacendarios.

La legisladora mencionó que la Procuraduría General de la República advirtió sobre varias disposiciones del proyecto que tenían roces de constitucionalidad y no garantizaban el debido proceso que se debía seguir en las investigaciones de evasión fiscal.

Incluso, señaló que en el periodo entre el 2014 y 2018, el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) de Luis Guillermo Solís, presentó un texto parecido como parte de la Ley de Fraude Fiscal y las mismas consideraciones que violaban lo establecido por la Constitución Política fueron la justificación para removerlo.

Evasión Fiscal

En el pasado, el presidente Rodrigo Chaves sostuvo la evasión fiscal podía alcanzar una cifra de ¢2 billones, a los que se le suman las exoneraciones en un monto similar para el dinero que Hacienda no logra recaudar por diversas razones.

El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que en su gestión la cartera se enfocó en combatir el fraude ante el fisco con más de 300 denuncias en el Ministerio Público que representan cerca de ¢30 mil millones.

“La administración tributaria consciente de que mandarlo al Ministerio Público a veces no asegura el cobro de los impuestos, ha preferido la gestión administrativa. En lo personal yo creo que no era lo correcto, nosotros hicimos un esfuerzo importante por mandar los casos para mostrar que hay un riesgo o una pena para quienes evaden”, externó Acosta.

El exjerarca, ahora candidato a diputación por el Partido Pueblo Soberano, destacó la aprobación y reglamentación de la reforma a la Ley de Aduanas para abrir la posibilidad a cerrar negocios que realicen contrabando de mercancías.

Sin embargo, lamenta que iniciativas como la reforma de Control Tributario o las exoneraciones no avanzaran en el Congreso.

“Yo diría que fueron estériles por una simple razón. El Ministerio de Hacienda le dio el mayor de las prioridades e incluso dispuso a que el viceministerio de ingresos se dedicase a tiempo completo, pero las conversaciones no encontraron eco en los y las diputadas de la comisión”, agregó.

Expediente 23.759

– Se introducía el levantamiento del velo societario en casos de fraude tributario, ignorando la separación legal entre empresa y socios.

– Responsables solidarios: Esto permitiría que socios pudieran ser legalmente responsables por las deudas tributarias de la entidad.

– Se ampliaban las facultades incluyendo: medidas cautelares, inspecciones con apoyo de la Fuerza Pública y secuestro de documentos o bienes sin autorización judicial.

– Se permitía publicar listas de personas beneficiadas por amnistías tributarias.

– Se ampliaba el plazo de prescripción de 4 a 10 años en casos con indicios de fraude.

Paulina Ramírez Diputada PLN “El gobierno debe buscar los mecanismos que ya le ofrece la legislación para aplicarlos de forma que pueda hacer una adecuada gestión tributaria y recaudación”.