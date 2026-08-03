Proyecto busca fortalecer Policía Municipal de Curridabat

La alcaldía de Curridabat presentó al Concejo una propuesta para darle más herramientas a la Policía Municipal de este cantón con el fin de fortalecer sus operaciones.

Entre las prioridades identificadas se encuentran el fortalecimiento de la vigilancia en parques y espacios públicos, una mayor atención a las personas usuarias del transporte público y el incremento de la capacidad de respuesta ante incidentes.

Buscan aumentar herramientas de trabajo.

“La seguridad no puede improvisarse; debe construirse con planificación, información y decisiones responsables. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo una Policía Municipal cercana, preventiva y con mayores capacidades para proteger a la población”, afirmó el alcalde de Curridabat, Errol Solano.

El plan proyecta una implementación progresiva que incluye la ampliación del sistema de videovigilancia en los parques del cantón, el fortalecimiento del recurso humano de la Policía Municipal.

Según indicaron desde la alcaldía, el proyecto es sostenible a lo largo del tiempo en materia económica, por lo que esperan que se apruebe en el Concejo Municipal en los próximos días.