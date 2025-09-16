El próximo Gobierno tendrá que enfrentar tres grandes retos que se han convertido en deudas historias en materia medioambiental: el financiamiento, la problemática de la basura y robustecer la legislación en aras de actualizar las políticas públicas.

Pese a que la biodiversidad y su cuido se ha vuelto insignia internacional de Costa Rica alrededor del mundo, existen algunos desaciertos que han abierto brechas que cada vez se ensanchan aún más.

Un grupo de expertos y activistas ambientales, cada uno representando a distintos sectores, conversaron con Diario Extra sobre los grandes retos que deberá enfrentar la próxima persona que ocupe la preciada silla de Zapote.

Adaptación al cambio climático

Combatir el cambio climático con acciones individuales pareciera ser una práctica que ya no es suficiente, si no que el país debe tomar decisiones preventivas a los efectos como las sequías e inundaciones.

En esto coincidieron los expertos, quienes señalaron que el país debe priorizar medidas de adaptación para cada uno de los sectores económicos y sociales.

Daniela Sánchez, presidenta de la Red de Juventudes contra el Cambio Climático (RJCC), advirtió que “con la crisis climática estamos viviendo dificultades que deben atenderse de manera inmediata, como la infraestructura adecuada y planificación para enfrentar las emergencias por impactos ambientales como las inundaciones”.

Por su parte, el activista rural Marco Levy, añadió que “el cambio climático representa una amenaza directa para nuestras costas, bosques y comunidades rurales. Fenómenos como el aumento del nivel del mar, la intensificación de huracanes y la pérdida de biodiversidad requieren políticas públicas integrales”.

Desde el sector público, Carlos Pérez, viceministro de Gestión Estratégica del Miniterio de Ambiente y Energía (Minae), sostuvo que “el reto más importante que tiene el país es la adaptación. Tenemos que invertir más en adaptación en los próximos años porque este no es un país emisor importante, pero sí sufrimos los efectos del cambio climático”.

El funcionario destacó que sectores como la agricultura, la construcción y el transporte deben incorporar medidas urgentes y que se trabaja en un código de adaptación al cambio climático.

Gestión de residuos y contaminación

Cada día se reduce drásticamente la capacidad de los rellenos sanitarios del territorio nacional; y sumado a una falta de la cultura de reciclaje dentro de los costarricenses y gobiernos locales, obligan a la siguiente administración a tener que tomar decisiones.

Sánchez recalcó que “una adecuada gestión de residuos valorizables y no valorizables directamente nos ahorraría los problemas que estamos enfrentando con este tema en muchas comunidades”.

Por su parte Marco Levy, al pertenecer a una zona rural, señaló que “la contaminación por plásticos, desechos agrícolas y aguas residuales sigue afectando ríos, mares y suelos.

El próximo gobierno debe implementar políticas ambiciosas de economía circular, promover el reciclaje efectivo y sancionar a los responsables de vertidos ilegales”. En el Caribe Sur, alertó que el turismo en crecimiento demanda un sistema urgente de gestión de residuos para evitar impactos en los ecosistemas marinos y terrestres.

Políticas públicas y marcos legales

La creación y actualización de normas ambientales es otro punto en común. Sánchez pidió avanzar en la “actualización o creación de políticas públicas, leyes o normas que vayan alineadas a una decisión política coherente y ética con visión ambiental y de derechos humanos”.

Levy criticó la permisividad de la normativa actual y aseguró que “es imperativo revisar leyes y políticas, como aquellas que han permitido la desclasificación de humedales para favorecer intereses privados”.

Además, reclamó que se cumpla con los convenios internacionales de protección a pueblos originarios y afrodescendientes y que los proyectos incluyan consultas adecuadas a las comunidades locales.

Desde el gobierno, el viceministro defendió que el Estado propone las políticas, pero insistió en que su implementación depende de otros actores. “Quienes corresponden implementarlas es sociedad civil y sector privado, por eso es importante tenerlos a todos en la mesa”, afirmó.

Daniela Sánchez RJCC “No se puede olvidar que también con la crisis climática estamos viviendo dificultades que deben atenderse de manera inmediata, como la infraestructura adecuada y planificación para enfrentar las emergencias”.

Marco Levy Activista Ambiental “Costa Rica es un país cuya identidad está intrínsecamente ligada a su riqueza ecológica, pero que enfrenta desafíos críticos que demandan acción urgente, coherente y visionaria; lo que deberá tener la próxima administración”.