Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Una funcionaria del Poder Judicial de apellido Esquivel fue detenida por figurar como sospechosa de presuntos delitos de peculado, sobreprecio irregular, así como la falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados de los cuales supuestamente se beneficiaba.

La orden de detención fue emitida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y este jueves, la policía intervino el Departamento de Proveeduría de la Corte donde Esquivel trabajaba de manera interina, con el fin de complementar las investigaciones anteriores y la auditoría general.

De acuerdo con Miguel Ramírez, fiscal adjunto de la Columna de Anticorrupción, la denuncia sobre este caso forma parte del año anterior y parte de este 2026.

“Las auditorías han realizado un aporte importantísimo en la investigación y, lógicamente, detectando irregularidades como corresponde a todas las auditorías del país, lo cual provoca en forma inmediata una reacción de parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad y, lógicamente, el cese de que se realicen más actos de este tipo”, afirmó Ramírez.

La FAPTA también investiga a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor aparentemente favorecido con contrataciones cuestionadas, el cual no fue detenido durante los allanamientos.

Salas de juicio. Fotografía de Isaac Villalta

Asimismo, las diligencias de investigación también incluyeron un allanamiento en la Dirección de Tecnologías de Información (TI) del Poder Judicial.

El despacho investiga este caso bajo dos modalidades: la primera, relacionada con la adquisición irregular, sobreprecios en obras y mantenimientos mobiliarios. La segunda, mediante la sustracción directa de fondos a través de “anticipos ficticios de caja chica”.

Ramírez alegó que los riesgos y las situaciones que se presentan dentro del Poder Judicial también tienen un seguimiento institucional.

“Dentro del Poder Judicial encontramos alarmas institucionales; situaciones que nos determinan actos de corrupción e inmediatamente se ponen en conocimiento del Ministerio Público”, destacó.

Finalmente, a la funcionaria de apellido Esquivel se le tomará la declaración indagatoria y posteriormente se le solicitarán medidas cautelares.