Protesta reúne a sindicatos y políticos en “defensa del Poder Judicial”

Por cerca de dos horas, integrantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), pensionados, exlegisladores y diputados de oposición se manifestaron frente a los Tribunales de Justicia en rechazo al modelo de elección de magistrados suplentes y a la reelección de los altos jerarcas del Poder Judicial, temas que esta semana han profundizado las diferencias entre la oposición y el oficialismo.

Durante la protesta, los manifestantes también cuestionaron los recortes presupuestarios al sistema judicial, reclamaron mayores recursos para combatir el crimen y defendieron el régimen de pensiones complementarias del Poder Judicial.

“Hay un grupo importante apoyando al Poder Judicial. Creemos que estamos haciendo una lucha importante contra la criminalidad y por eso hay mucha gente reconociendo esa labor”, expresó el fiscal general, Carlo Díaz.

Entre las figuras presentes estuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; diputados del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional (PLN), así como las exdiputadas Gloria Navas y Patricia Mora, además de Álvaro Ramos, exviceministro de Seguridad.

Respaldo político y sindical

La convocatoria fue impulsada por organizaciones sindicales y contó con el apoyo de representantes políticos que manifestaron su preocupación por las condiciones en las que opera el sistema judicial y las implicaciones que podrían tener las limitaciones presupuestarias señaladas durante la protesta.

Algunos de los participantes indicaron que las restricciones económicas podrían repercutir en el nombramiento de fiscales, jueces, investigadores y otros funcionarios necesarios para atender los procesos judiciales.

“Nuestra presencia es para respaldar la lucha de los trabajadores del Poder Judicial y en defensa de la independencia de este órgano. Además, contra los ataques que está recibiendo el sistema de justicia, con recortes de presupuesto, impuestos al gobierno, sin diálogo que están desfinanciando la lucha contra el crimen organizado”, dijo José María Villalta, diputado del Frente Amplio.

No asistirán al Consejo Nacional de Seguridad Pública

Al concluir la manifestación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, informó que ninguna de las autoridades judiciales participará en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública convocada por la presidenta Laura Fernández para el lunes 20 de julio.

En su lugar, la Corte Plena realizará una sesión ordinaria para conocer “la magnitud de las afectaciones que producirá el recorte declarado por el Ministerio de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial”.

Según Aguirre, varios de los asuntos incluidos en la agenda se refieren a decisiones vinculadas con el “ejercicio de competencias jurisdiccionales”. Por ello, la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, “podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar directa o indirectamente la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos”.



La convocatoria se realizó por parte de varios sectores.