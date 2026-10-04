Prórroga para trazabilidad del ganado vence este mes

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Los ganaderos tendrán hasta el 26 de octubre para registrar y aretear los animales que actualmente se encuentran en las fincas, debido a que, después de esa fecha, no se permitirá incorporar al Sistema Nacional de Trazabilidad.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) recordó que el plazo no tendrá una nueva extensión, y una vez pase la fecha límite, únicamente, podrán identificarse animales menores de seis meses, por lo que los ejemplares de mayor edad que no hayan sido incorporados quedarán fuera del proceso de identificación oficial.

“En lo que va del año, se han movilizado más de 1.175.555 animales mediante el Sistema Nacional de Trazabilidad, con sus respectivas guías de movilización, lo que equivale al 80%”, indicó Luis Matamoros, director del Senasa.

El avance también incluye a los establecimientos ganaderos. Más de 27 mil ya completaron su incorporación al sistema, equivalente al 77% del total, mientras que se han emitido más de 310 mil guías digitales, que representan el 66% de las guías emitidas en el país.

La medida llega después de una prórroga otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), luego de solicitudes planteadas por el sector ganadero. La Corporación Ganadera había pedido en marzo ampliar el plazo, pero inicialmente el Gobierno mantenía el 26 de abril como fecha para la entrada en vigencia de la obligatoriedad.

La obligatoriedad del areteo generó dificultades en la movilización de ganado y tuvo efectos sobre el abastecimiento de las subastas y las plantas de sacrificio que suministran carne al mercado nacional.

En algunas subastas se registraron reducciones importantes en la cantidad de animales disponibles. En Pérez Zeledón, por ejemplo, llegaron 100 cabezas de ganado frente a un promedio previo cercano a 800, mientras que en Guápiles se reportaron ocho animales cuando lo habitual era alrededor de 300.

“Esto lo que hace es normalizar la actividad de aquí a octubre y es un gesto extraordinario del gobierno para que todo el sector se pueda poner en regla en este tiempo”, manifestó Fernando Vargas, ministro interino de Agricultura en el cierre de la administración Chaves Robles.

Laura Fernández, que aún no asumía su mandato, participó en las conversaciones para ampliar el plazo y señaló que la extensión sería la última otorgada por el Gobierno.

“Me parece un tiempo justo; los ganaderos tienen los recursos adecuados para ponerse en regla. Es un plazo que negociamos y conversamos ampliamente para no afectar a los productores y dar el espacio al Ministerio y otras instituciones que se sobrecargaron en la recta final de vigencia del plazo”, comentó Fernández.

Senasa pidió a los productores que no esperaran hasta los últimos días y realizaran los trámites con anticipación.