Propuestas serias ante inseguridad

Con 716 homicidios dolosos registrados hasta el 22 de octubre, superamos ya las cifras del año anterior. 71 de cada 100 costarricenses perciben que la seguridad ha empeorado en los últimos 12 meses. San José, Limón y Puntarenas concentran las heridas más profundas de esta crisis. Y mientras las estadísticas escalan, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.

La inseguridad ha desplazado al costo de vida y al desempleo como la principal preocupación nacional. Las empresas la señalan como un obstáculo para su competitividad. Las familias modifican sus rutinas por miedo. Los barrios se encierran.

Frente a esta realidad, es inadmisible seguir escuchando propuestas electorales vacías, eslóganes de campaña sin sustento técnico ni financiero, promesas imposibles que explotan el miedo ciudadano sin ofrecer soluciones reales. Los candidatos a cualquier puesto de elección popular tienen la obligación moral de presentar al país planes concretos, costeados y ejecutables para enfrentar esta crisis.

Queremos saber cómo piensan fortalecer al Organismo de Investigación Judicial, cuyos recursos son claramente insuficientes ante la sofisticación del crimen organizado. Exigimos conocer las fuentes de financiamiento para mejorar el equipamiento policial y ampliar la presencia de Fuerza Pública en las zonas más afectadas.

Necesitamos propuestas para atacar las causas estructurales de la violencia: la exclusión social, la deserción escolar, la falta de oportunidades para los jóvenes entre 20 y 29 años, el grupo etario más golpeado por esta ola criminal. No basta con más cárceles si no atendemos la prevención.

Demandamos estrategias de inteligencia para desarticular las redes del narcotráfico y el tráfico de armas. Queremos saber cómo coordinarán con los países vecinos para cerrar las fronteras al crimen transnacional. Esperamos planes de protección ciudadana que reduzcan las víctimas colaterales, que ya aumentaron de 17 a 28 en un año.

Y sobre todo, exigimos honestidad: que nos digan cuánto cuesta, en cuánto tiempo se implementa, y qué resultados medibles podemos esperar. Basta de demagogia. Costa Rica merece propuestas serias. Pero esta crisis no se resolverá solo desde la Casa Presidencial. Es imperativo un trabajo articulado entre todas las instituciones del Estado. El Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario, los gobiernos locales: todos deben actuar como un solo aparato coordinado, no como compartimentos estancos que se echan la culpa mutuamente.

Costa Rica se construyó sobre pilares de paz, democracia y Estado de derecho. Esos valores están siendo minados por la violencia, la impunidad y el miedo. No podemos permitir que el crimen organizado nos arrebate la convivencia pacífica que tanto nos costó construir.