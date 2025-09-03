El diputado Luis Diego Vargas presentó un proyecto de ley que pretende consolidar una Política Nacional de Turismo y crear el Consejo Nacional de Gobernanza Turística.

Esta instancia reuniría al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la mayoría de los ministerios y representantes del sector privado para coordinar el desarrollo del sector.

“Es un articulador entre el ICT que, hasta la fecha ha estado liderando todo lo que es la política nacional del turismo, y otros actores del gobierno que deberían sentarse en una mesa para tomar decisiones junto con el sector privado. La idea es que el sector público conozca las necesidades que tienen”, indicó el legislador.

El Consejo estaría conformado por el Ministerio de Planificación (Mideplan), que lo presidiría y el ICT ejercería la secretaría técnica.

Además, se contempla la participación de 11 ministerios, entre ellos, Ambiente, Obras Públicas, Cultura y Juventud, Economía, Seguridad y Trabajo, así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Canatur, representantes municipales, académicos y del sector privado.

Entre las funciones del Consejo estaría aprobar el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, verificar que los objetivos se incorporen en los planes operativos institucionales y definir indicadores de seguimiento.

El texto aclara que la propuesta no generará nuevas estructuras ni gastos adicionales al presupuesto nacional, pues se financiará con recursos ordinarios de las instituciones, cooperación internacional y alianzas público-privadas.

“El proyecto es una iniciativa del sector, no para quitarle el rol rector al ICT, pero incorporarlo a más actores en la mesa para poder tomar decisiones en beneficio del turismo nacional”, mencionó Vargas.

El expediente, tramitado bajo el numeral 25.061, reconoce que el turismo se ha convertido en uno de los principales motores de la economía costarricense, con impactos directos en empleo, atracción de inversión, encadenamientos productivos y conservación ambiental.

Sin embargo, advierte que la ausencia de una política pública integral ha limitado su potencial, provocando dispersión institucional y desigualdades territoriales.

“Es una de las cosas que, desde la Canatur, hemos venido reclamando durante muchos meses, incluso años. Hemos visto cómo, progresivamente, el turismo ha venido perdiendo interés y priorización en las decisiones políticas y públicas”, señaló Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur.

Recientemente, empresarios del sector fueron consultados por el Centro de Estudios en Turismo (CET) sobre sus preocupaciones principales donde destacaron: la inseguridad ciudadana, el deterioro de la infraestructura, la apreciación en el tipo de cambio y la escasez en el talento disponible en la fuerza laboral.

Luis Diego Vargas Diputado “La idea es lograr que se tenga una articulación en la toma de decisiones de los dos sectores, tanto público como privado, para que el turismo con nuestro sello verde y condiciones de alto valor se logren vender de la mejor forma”.

La propuesta establece que la nueva Política Nacional de Turismo sea declarada de interés público y de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado. Sus lineamientos se organizarían en ejes como sostenibilidad, competitividad, equidad territorial, inclusión social y resiliencia climática.

“Normalmente el sector privado, trabaja por su lado y el sector público trabaja por su lado. La idea es tomar decisiones todos en una sola mesa que manejaría la información, generaría las ideas y le daría trazabilidad para buscar soluciones, o sea, tomar decisiones en conjunto”, agregó Vargas.

La iniciativa subraya que potenciar el turismo no se limita a atraer visitantes, sino que puede convertirse en un instrumento de desarrollo territorial, inclusión social y conservación ambiental.

Además, busca que Costa Rica consolide su imagen como destino sostenible y competitivo a nivel internacional, con una hoja de ruta que trascienda los periodos de gobierno y ofrezca estabilidad al sector.