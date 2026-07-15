Propuesta establecería nuevos requisitos en las importaciones

Un proyecto de resolución que se encuentra en consulta pública establecería cambios en la Declaración Única Aduanera (DUA) para el Régimen de Tránsito, según informó el Ministerio de Hacienda.

La iniciativa buscará que sea como requisito exigir una declaración más detallada de las importaciones de bienes hacia Costa Rica que se trasladan por las aduanas.

La obligación de proporcionar la identidad de la persona que reciba la mercancía de forma expresa (consignatario) y detallar el tipo de bienes que ingresan al país serían algunos de los cambios planteados en el proyecto.

Según la Dirección General de Aduanas, estos elementos permitirán que, con la información precisa, se facilite la gestión del riesgo para el trasiego de mercancía ilegal y la evasión fiscal.

Adrián Pérez, director general de Aduanas.

El proyecto busca modernizar los procesos aduaneros, fortalecer los mecanismos de control, cerrar espacios a prácticas indebidas y proteger los ingresos fiscales del Estado.

Las personas interesadas podrán remitir sus observaciones por escrito a los correos electrónicos [email protected] y [email protected] hasta el 24 de julio de 2026.

Las disposiciones contenidas en la resolución entrarán en vigor una vez concluido el proceso de consulta pública y tras su publicación oficial en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

Leiner Vargas, economista.

El texto completo de la propuesta puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.hacienda.go.cr/ProyectosConsultaPublica.html.