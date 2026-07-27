Propuesta de ley busca aumentar penas por maltrato animal

Bajo la consigna “Ni una Huella Menos”, cientos de familias y sus mascotas tomaron las calles de Heredia para respaldar la firma del expediente n.º 25.671, llamado “Ley de Fortalecimiento de la Protección y el Bienestar de los Animales”.

La marcha, organizada por la Municipalidad de Heredia junto con una feria de bienestar animal, sirvió como escenario para que la diputada Ángela Aguilar Vargas formalizara el proyecto.

La reforma establece penas de uno a tres años de prisión para quienes cometan actos de crueldad o participen en la organización de peleas de animales.

Ángela Aguilar, diputada del Partido Liberación Nacional.

En los casos donde se cause la muerte de un animal doméstico o domesticado, la propuesta eleva el castigo a un rango de dos a cuatro años de cárcel. Además, introduce definiciones precisas para los conceptos de “maltrato”, “crueldad” y “negligencia”, con el fin de eliminar vacíos técnicos y facilitar la labor de los jueces.

Foto: Cortesía.

Para fortalecer la fiscalización, el proyecto ordena la creación del Registro Nacional de Personas Inhabilitadas para la Tenencia de Animales, el cual administrará el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Asimismo, la propuesta establece la creación de una Fiscalía Especializada en Protección Animal dentro del Ministerio Público para garantizar investigaciones penales oportunas y profesionales.

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Finalmente, la iniciativa impone al Estado y a las municipalidades la obligación de coordinar programas de esterilización masiva y estrategias de control poblacional mediante métodos humanitarios.