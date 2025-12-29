Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz 2026!

Tengo la dicha de haber podido saludar a muchas personas por muchos años expresándoles mis buenos deseos para su ventura personal. Lo que siempre me hace sentir muy bien.

Desde hace muchos años sigo deseando felicidad y paz a las personas con las que tengo la dicha de encontrarme en los primeros días del año.

Esa es una bonita parte del ritual del cambio de almanaque.

Otra importante son los propósitos de año nuevo

Reflexionamos sobre el año que termina y hacemos examen de nuestras acciones. Y como somos imperfectos esa revisión nos lleva a proponernos mejorar en nuestra vida personal y a contribuir para mejorar nuestra sociedad.

Como católico los propósitos de año nuevo me recuerdan el propósito de enmienda de la confesión. Para pedir el perdón por nuestros pecados tenemos que arrepentirnos, pero también debemos estar dispuestos a no volver a cometerlos.

Pero la carne es flaca y con frecuencia volvemos a ser víctimas de nuestra debilidad ante las mismas tentaciones.

¿Será entonces que debemos no confesarnos porque podemos volver a pecar y que tampoco debemos proponernos mejorar con el cambio de año porque podemos fallar y no hacerlo?

Mi respuesta es no en ambos casos.

La confesión con arrepentimiento y propósito de enmienda nos ayuda a mejorar. El pesar por nuestros errores nos da paz.

El perdón repetido de Dios nos enseña a confiar en Su amor. Nuestras caídas nos enseñan a ser humildes reconociendo nuestra imperfección.

Cada 1º de enero muchos estrenamos propósitos de cambio: cumplir con la dieta que hemos dejado a medio palo, mejorar nuestra rutina de ejercicios, aprender un idioma, colaborar con mayor dedicación con nuestra iglesia, mejorar el carácter, cambiar algunos aspectos de nuestro desempeño laboral, colaborar en alguna acción de voluntariado.

También estos propósitos, a pesar de que en muchas ocasiones los abandonemos a medio camino y los dejemos a medio palo, muestran un comportamiento positivo. Por supuesto que es mejor si los cumplimos. Pero aún si fallamos es bueno.

Comprometernos con nosotros mismos a realizar algunas acciones en el nuevo año indica que vemos el futuro como una oportunidad para mejorar. Y eso es bueno.

Una visión positivista de la vida es una gran ventaja personal. El pesimismo promueve la indiferencia y el desentenderse de los problemas: si no puedo ser mejor, ¿por qué me voy a ocupar en mejorar? Pero si puedo ser mejor, mi actitud es la de actuar, de ocuparme en mejorar.

Conozco mis limitaciones, mis fallas, pero puedo este Año Nuevo mejorar, porque siempre puedo ser mejor.

El positivismo es también una actitud conveniente para el bienestar social.

Somos libres, y dentro de nuestras limitaciones de tiempo, espacio, conocimientos, inclinaciones y medios podemos moldear el futuro de nuestra sociedad. Una actitud positiva compromete nuestra acción para colaborar con el bien común.

Una actitud positiva frente a nuestra vida y a la sociedad es aún más necesaria en estos años en que vivimos un dramático cambio de época.

Con entusiasmo propongámonos mejorar en 2026. Mejorar en nuestra vida personal. Mejorar viviendo con amor a nuestros semejantes y a la creación toda. Mejorar colaborando para que Costa Rica y el mundo sean cada día un mejor lugar.

Somos imperfectos. Podemos volver a fallar. Pero podemos y debemos mejorar.

“Feliz Año Nuevo”