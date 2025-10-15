Tras una serie de críticas por una aparente eliminación del bono de vivienda para personas en necesidad, la ministra Grettel Vega explicó que dicho subsidio se mantendrá; sin embargo, señaló que sí debía reducirse para atender mejor a la población.

Vega, actual jerarca del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), explicó a Diario Extra que actualmente dicho bono atiende a gran cantidad de personas que, bajo su perspectiva, podrían acceder a un hogar sin necesidad de que el Estado lo pague completamente.

“Yo en ningún momento he afirmado que se deba eliminar ese beneficio, eso es una mala interpretación de ellos; pero sí creo que en algún momento se debe de hacer una reforma a la ley del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda para que los bonos completos, bajo el artículo 59, sean otorgados solo al estrato más necesitado de la población, de manera que sea más sostenible financieramente”, detalló Vega a Diario Extra.

Según la jerarca, actualmente hay familias que pagan hasta ¢120 mil mensuales de alquiler, por lo que, en lugar de darles un bono completo, se les debería otorgar un crédito accesible parcial, mientras que la otra porción sería asumida por el Estado.

“Nosotros tenemos en este momento el bono crédito, que es donde la persona recibe un subsidio, pero además tiene que pagar un crédito; esto en condiciones que solo ofrece el gobierno. A eso me refería yo con que hay que hacer una revisión de cuáles son los estratos de la población que necesitan realmente el aporte”, agregó.

Esta explicación se da tras las críticas emitidas por el Foro Nacional de la Vivienda y diputadas opositoras, quienes señalan que en la actual administración se ha abandonado el otorgamiento de viviendas en el país.

“Los recortes al sistema de bonos de vivienda que históricamente permitió a muchas familias trabajadoras y de bajos ingresos acceder a casa se encuentran en riesgo. El recorte de los fondos del BANHVI y la intención de la eliminación del bono por medio del artículo 59 dejará a miles de familias fuera del sistema”, especificó Jessica Cubero, miembro de la agrupación.

¿Qué es el bono del artículo 39?

El programa “Extrema Necesidad” de BANHVI otorga un bono de vivienda para familias sin lote propio con ingresos menores a ¢ 476 874 mensuales y que, tras un estudio socioeconómico, se encuentran en situación de extrema necesidad o emergencia. En casos de desastres, debe presentarse informe de la CNE y Ministerio de Vivienda, junto con otros documentos como la ficha social o informe del INS.

Johanna Obando Diputada independiente “La vivienda es un medio que nos permite tener movilidad social, un medio que nos permite sabernos seguros de que vamos a tener un techo que nos refugie, que vamos a tener un lugar en donde nosotros podamos protegernos. Eso es la vivienda, no solamente son cuatro paredes y un título de propiedad”.

Grettel Vega Ministra de Vivienda “Para el sistema financiero nacional de la vivienda es muy difícil contar con todos los recursos que se necesitan para poder atender a toda la población, y si a eso le sumamos que el bono de vivienda total es para un estrato muy alto de la población, por supuesto que los recursos van a ser insuficientes”.