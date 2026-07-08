Proponen elevar edad mínima de niños pasajeros en motos

La Asociación Sobreviviendo a Quemaduras del Hospital Nacional de Niños (Asoquem- HNN) hizo un llamado urgente para modificar las regulaciones de transporte de menores en motocicletas y bicimotos en Costa Rica, específicamente respecto a niños pasajeros en motocicleta.

Esta solicitud surge ante el alarmante aumento de las quemaduras por fricción, las cuales han pasado de representar un 9% a un 22% de los casos, consolidándose como la segunda causa de quemaduras en la niñez, solo superada por los líquidos calientes.

El principal peligro radica en que los pies de los niños pequeños, al no alcanzar los estribos o pedales originales, se introducen accidentalmente en la llanta trasera o los aros del vehículo.

El doctor Carlos Siri, pediatra del HNN, advierte que esto provoca lesiones graves que incluyen la destrucción de piel, tejidos y tendones, además de fracturas que impactan profundamente la vida física y psicológica del menor y su familia.

Ante esta situación, los especialistas proponen aumentar la edad mínima permitida para que los niños viajen en estos vehículos, argumentando que los 5 o 6 años actuales es una edad muy baja para garantizar su seguridad.

Asimismo, instan a las autoridades a exigir la obligatoriedad de usar estribos originales y la instalación de rejillas o barreras protectoras que impidan que los pies de los pasajeros entren en contacto con la llanta.

A pesar de que las campañas preventivas han logrado reducir el total de quemaduras infantiles en un 44% entre 2016 y 2025, ASOQUEM enfatiza que la prevención no debe cesar.