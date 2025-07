Un proyecto de ley busca otorgar títulos de propiedad a los habitantes de zonas protegidas y bosques del país.

La propuesta es impulsada por el liberal Eliécer Feinzaig, en conjunto con el alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Segnini.

La iniciativa busca modificar una serie de artículos de la Ley Forestal con el objetivo de hacer cambios en el uso de suelo de las Áreas Protegidas, reconocer derechos adquiridos, incluir indemnización en los casos en que sea necesario y delimitar la inalienabilidad a las zonas protegidas.

Según Feinzaig, el Estado ha creado parques nacionales “de facto”, expropia personas o en su defecto, no les reconoce sus derechos pese a estar antes habitando las zonas.

“Son personas que viven como precaristas en fincas del Inder pese a que viven ahí desde hace más de 50,60, 70 años. El estado ha tomado la decisión de anular sus títulos de propiedad violando los derechos de estas personas. El artículo 45 garantiza el derecho de propiedad. Estas personas llevan 60, 70 años viviendo ahí en los bosques, desde antes de que se declarara patrimonio natural del Estado y no tienen derecho a una propiedad; Por ende, no pueden desarrollar una actividad productiva que les permita ganarse su sustento sin tanta traba. La importancia de reconocer derechos de propiedad y darle seguridad jurídica a esta población”, dijo el diputado.

“Esto va a ser una lucha que no va no va a ser fácil. Siempre se justifica que el ambiente está primero que el ser humano y eso no es cierto. Hay personas que llevan 50 años luchando por un título de propiedad, no se vale que los campesinos sean declarados como precaristas o delincuentes. No se vale que digan: Es Patrimonio Natural del Estado y saquen a la gente de sus viviendas y de la misma Peninsula de Osa”, señaló el alcalde.