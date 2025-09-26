El exceso de institucionalidad ha llegado hasta el transporte público, con un total de cuatro instituciones involucradas en este sector; a raíz de ello, expertos del sector público y privado proponen la creación de un “mega” ministerio dedicado solamente a la movilidad nacional.

La iniciativa, presentada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), plantea la posibilidad de generar esta entidad mediante un proyecto de ley, con el objetivo de “ordenar” a los involucrados.

“Primero debemos de tener esa autoridad que defina los lineamientos, las medidas y los criterios para ahora sí ya venir con conocimiento y con propiedad de decir el camino a seguir”, explicó Jaime Allen, investigador a cargo del trabajo.

La medida surgió tras un año completo de mesas de diálogo donde participaron autoridades como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), quienes ven la medida con buenos ojos.

“No vamos a inventar el agua tibia, las autoridades de transporte existen en varios países latinoamericanos, tenemos que ver cómo funcionan, yo pensaría que una autoridad de transporte básicamente debe tener fondos propios, una administración propia, y analizar si se conserva o no dentro del régimen de servicio civil porque eso en ciertas ocasiones se convierte en una camisa de fuerza”, detalló Rafael Herrera, director ejecutivo del CTP.

Sumado a ello, desde las autoridades se trabaja en un segundo proyecto que beneficiaría a los empresarios mediante subsidios, ya que, según explicó Carlos Ávila, viceministro de Transportes, serían estos mismos los que pagarían a las rutas con menos pasajeros.

“Tal vez no va a ser un subsidio directo a las empresas o a los operadores, pero que entre los mismos usuarios puedan apoyar un poco la justicia social que establece nuestra Constitución Política”, indicó Ávila a Grupo Extra.

Sobre ello, Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), expresó la necesidad de una acción urgente donde se incluya a los usuarios para que retomen el uso de autobuses.

“Cuando terminó la pandemia fue un tema que pusimos sobre la mesa, y cuatro años después no se ha dictado ninguna medida de reactivación del sector transporte pese a que es el segundo sector más afectado. Ya veníamos evidenciando lo que estamos viendo hoy, que es la pérdida de demanda que hace insostenible el servicio porque encarece la tarifa”, afirmó Bolaños.

Silvia Bolaños Presidenta Canatrans

“El transporte público tiene que despolitizarse. Este es un tema esencialmente técnico, lo que tiene que definir cómo funciona el sistema deberían ser criterios técnicos, tenemos que traspasar gobiernos con acciones de largo plazo”.

Jaime Allen Investigador Lanamme – UCR

“Tenemos que ordenar, desde la óptica de lo que vimos en el diagnóstico, necesitamos generar esa autoridad para ya hacer los movimientos grandes como, por ejemplo, la sectorización y subsidios”.