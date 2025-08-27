Empresarios del sector turístico plantearon varios cambios en la gobernanza del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como parte de las medidas que ayudarían a mejorar la situación de competitividad que atraviesan.

La encuesta realizada por un centro de estudios señala que la mayoría de los representantes proponen darle rango de Ministerio y establecer una promotora especializada.

Ya que, aunque William Rodríguez (como jerarca del ICT) ostenta el cargo de ministro, no tiene cartera, lo que limita su accionar en las decisiones que se toman a nivel país.

“Hay un sentir de que la institución no está respondiendo con las necesidades del sector y para ello se está planteando una transformación en el modelo. Para que sea una institución pública, no estatal, con una gobernanza público-privada donde el sector privado pueda asentarse directamente en la junta directiva.

De esta forma, no solo se dedica a la promoción internacional, sino también a temas vinculados con la competitividad de la actividad en el país”, indicó Víctor Umaña, director del Centro de Estudios en Turismo.

Con la propuesta, se expanden las funciones de la entidad gubernamental para abarcar también el desarrollo de la oferta y la atracción de inversión extranjera en el turismo nacional.

También se transformaría al ICT en una organización público-privada como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

“Actualmente no es un ente rector, es un instituto de promoción y capacitación que hace su trabajo espectacularmente bien. La institución tiene que ser protagonista de las reformas, de las decisiones que se tomen a nivel país en cuanto a temas que actualmente no le son competencia”, sostuvo Tadeo Morales, presidente de Arenal Cámara de Turismo.

Además, generaron una lista de prioridades para el próximo gobierno donde mencionan varias de las preocupaciones que mantiene el sector. El primer lugar lo ocupa la mejora de la seguridad en las zonas turísticas. Umaña mencionó que esto se debe a las recientes noticias de asaltos y asesinatos que sufren los extranjeros en el país. Incluso, Costa Rica mantiene una de las tasas de homicidios por 100 mil habitantes más altos de Centroamérica, solo por debajo de Honduras.

“Es un sentido de extremísima urgencia por parte del empresariado turístico. la seguridad es un llamado a la atención en el país para que Costa Rica pueda renacer del punto de vista turístico y crear una nueva propuesta de valor que siga trayendo más visitación al país”, agregó.

También incluyeron factores como la política monetaria y cambiaria que proteja la competitividad del país, garantizar el financiamiento de los parques nacionales y áreas protegidas, al igual que fortalecer la conectividad aérea y terrestres de los destinos por medio de corredores turísticos.

Preocupaciones

A parte de la inseguridad y el tipo de cambio, los empresarios destacaron otros temas que generan cierto grado de preocupación en la industria nacional.

Entre ellos mencionaron: el deterioro de la infraestructura, la informalidad en las actividades ligadas al turismo, la falta de coordinación entre el sector público y el privado, al igual que la escasez de talento en la fuerza laboral.

Por su parte, el ICT respondió a los señalamientos que se realizaron en el estudio.

“Los resultados evidencian que la principal preocupación es la seguridad en los destinos turísticos. Este es un tema que venimos atendiendo de manera decidida con nuevas delegaciones de la Policía Turística en Tamarindo, Playa Panamá, Cahuita, Santa Teresa y pronto en Jacó, gracias a convenios con el Ministerio de Seguridad Pública. A la vez, colaboramos con la Cruz Roja, a la que destinamos ¢250 millones para fortalecer la seguridad en playas, y con el MOPT para avanzar en la señalización vial en las principales rutas turísticas”, declararon.

Diario Extra consultó a este ente sobre el impacto de las iniciativas de otorgar el rango de Ministerio al ICT, aunque no se refirieron al respecto.