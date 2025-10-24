El diputado Yonder Andrey Salas Durán presentó el Proyecto de Ley N.° 24.801, que busca autorizar a la Policía Profesional de Migración y Extranjería a practicar notificaciones judiciales en los puntos de control del país.

La iniciativa pretende agilizar los procesos judiciales al aprovechar los aeropuertos y puestos fronterizos para informar a personas nacionales o extranjeras con causas pendientes antes de que abandonen el territorio.

Según el texto legislativo, la mora judicial supera los 859.000 expedientes, de los cuales más del 58% corresponde a procesos de cobro. Actualmente, pueden transcurrir hasta 656 días para notificar por primera vez en algunos casos, lo que retrasa resoluciones y puede derivar en la prescripción de demandas.

Salas argumenta que la notificación judicial es clave para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, pero que el actual sistema de entrega limitado a notificadores judiciales, notarios y Correos de Costa Rica resulta insuficiente frente al volumen de casos.

El proyecto propone reformar los artículos 25 y 26 de la Ley de Notificaciones Judiciales (N.° 8687) para extender esa facultad a los oficiales de la Policía de Migración, quienes actuarían con fe pública al entregar cédulas judiciales.

También añade un inciso al artículo 18 de la Ley General de Migración y Extranjería (N.° 8764) para formalizar esa competencia.

De aprobarse, Migración podrá consultar el sistema judicial y efectuar notificaciones a personas que ingresen o salgan del país, en coordinación con el Poder Judicial.

“Esta medida permitiría reducir atrasos y garantizar que más personas sean notificadas a tiempo, especialmente quienes están por salir del país”, señala el texto legislativo.

Por su parte la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPM) manifiesta su oposición formal al proyecto de ley, presentado en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Esto debido a la falta de recursos y personal, pues la PPM cuenta con apenas 515 oficiales para todo el país, número insuficiente para atender la alta demanda migratoria y las crecientes funciones asignadas.

Además, señalan la ausencia de capacitación judicial alegando que “muchos oficiales no han recibido ni siquiera el curso básico policial, por lo que delegarles notificaciones judiciales que requieren formación procesal podría generar errores y nulidades legales”.

El sindicato también hizo referencia a la inexistencia de financiamiento y coordinación, debido a que según ellos el proyecto no contempla presupuesto, personal adicional, ni coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), lo que pone en riesgo su aplicación práctica.

Por otro lado, enfatizaron que de aprobarse estos generaría una duplicidad de funciones con el Poder Judicial, ya existen las Oficinas Centralizadas de Notificaciones (OCN), encargadas legalmente de estas tareas. Lo que se requiere es reforzar dichas oficinas, no trasladar responsabilidades judiciales a un cuerpo policial migratorio.

Impacto negativo

Para la seccional de ANEP-PPM asignar nuevas funciones sin fortalecer la estructura de la Policía de Migración agravará la sobrecarga laboral, aumentará el riesgo jurídico y afectará la seguridad operativa de los oficiales.

Desde la seccional se instalaron a los diputados y diputadas apoyar el Expediente N.º 24.134, impulsado junto a la diputada Gloria Navas, que busca fortalecer la estructura, recursos y profesionalización de la PPME, garantizando un servicio más eficiente, seguro y especializado.

Piden rechazar iniciativa

El sindicato instó a los diputados rechazar el Expediente N.º 24.801 y a priorizar una reforma integral que atienda los verdaderos problemas estructurales del sistema migratorio costarricense.

Fortalecer la Policía Profesional de Migración no significa recargarla, sino dotarla de recursos, capacitación y respaldo legal.