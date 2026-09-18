Promotor de marca tecnológica detenido tras faltante millonario de celulares

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un hombre promotor de una marca tecnológica de apellido Arrieta, de 36 años, fue detenido la mañana de este viernes 18 de setiembre como sospechoso del delito de administración fraudulenta, luego de que presuntamente se detectara un faltante de dispositivos tecnológicos que estaban bajo su responsabilidad.

La captura estuvo a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Delegación Regional de San Carlos y se realizó en el sector de Venecia.

De acuerdo con la investigación, el promotor habría recibido varios teléfonos celulares y un reloj inteligente de una marca dedicada a la fabricación y comercialización de dispositivos tecnológicos.

Aparentemente, los artículos le fueron entregados para que pudiera desempeñar sus funciones como promotor de la empresa.

Faltante supera los ₡4 millones; promotor sospechoso

Según el OIJ, durante un control efectuado en febrero de 2026 se habría detectado que faltaban varios de los dispositivos que habían sido entregados al sospechoso.

En total, las autoridades reportaron la ausencia de 12 teléfonos celulares y un reloj inteligente.

El valor conjunto de los artículos supera los ₡4 millones, según lo consignado dentro de la investigación.

A partir de estos hechos se desarrollaron diferentes diligencias bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de San Carlos, que culminaron este viernes con la captura del sospechoso.

Tras su detención, Arrieta fue trasladado a las celdas judiciales y quedó a las órdenes del Ministerio Público para continuar con el trámite correspondiente.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias en las que desaparecieron los dispositivos y establecer las eventuales responsabilidades.