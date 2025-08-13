El sicariato en el país no da tregua. Ahora, las bandas criminales están utilizando las redes sociales para promocionar y reclutar gatilleros para “trabajos” específicos, ofreciendo importantes sumas de dinero y facilitando nombres y fotografías de los “objetivos”. En uno de los casos que circula desde los últimos días, una publicación en Facebook señala: “Bueno mi gente linda, se nos adelantó la Navidad y a este marrano le llegó su hora. GANESDE EL AGUINALDO (…) se ofrece recompensando por la cabeza de esta escoria. Él junto a su hermano operan en la zona de Horquetas, Sarapiquí”.

En el mismo mensaje se enumeran los presuntos delitos por los que buscan a ambos sujetos, entre ellos robo de ganado, robo de vehículos, tráfico de drogas, asesinatos, extorsión, entre otros.

“OJO NO LA PIENSE: se ofrece ¢2 millones porque nos lleven al paradero de este sujeto (…) Lo tenemos cerca, pero es escabullidizo, así que necesitamos de su colaboración para poder ubicarlo”, añade la publicación.

Este no es el único caso. En otro posteo se emplea el mismo método para ubicar a otro individuo: “Mi gente linda, mi gente bella, este personaje también lo ocupamos ubicar. Info al privado, ¢500 mil por él, no pierdan el chance”.

Ambas publicaciones provienen de diferentes perfiles en la misma red social.

Ante esta situación, Diario Extra consultó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, sobre si han identificado este tipo de acciones.

“Esto constituye evidentemente un delito, lo hemos identificado principalmente en la zona de Limón”, detalló Zúñiga.