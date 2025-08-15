Madrid, España.- El delantero argentino Franco Mastantuono afirmó, después de firmar su contrato por seis temporadas con el Real Madrid, que se dejará la vida por la elástica blanca.

“Hoy es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño, llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo”, declaró el futbolista durante su presentación en la ciudad deportiva de Valdebebas, en las afueras de la capital española.