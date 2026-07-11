Prometen darlo todo

Costa Rica competirá con una delegación de 268 atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Los nacionales participarán en 28 deportes, tras superar los respectivos procesos de clasificación establecidos por cada federación internacional.

El presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, aseguró que la delegación es el resultado de años de trabajo y destacó que estas justas serán fundamentales en la preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se confirmó que Cheryl Briden (Rugby Sevens) y Jeison Rojas (Aguas Abiertas) serán los abanderados en la ceremonia inaugural.

Daniela Rojas, tercer lugar en los 400 m. vallas hace 3 años en El Salvador, afirmó que esta puede ser una oportunidad de tomar revancha, aunque no se enfrentará a rivales para nada fáciles. “Espero repetir podio. Quiero ver esta competencia como una revancha con todo lo que ha pasado este año porque no ha sido fácil para mí”, dijo.

Mientras tanto, Iván Sibaja, de lanzamiento con jabalina, se siente confiado de lograr traer el oro a Costa Rica. “Me siento en un muy buen nivel, llego en mi mejor momento. Tengo ganas de buscar esa medalla, pero llego muy tranquilo, con ganas de darlo todo”, expresó.

La representación nacional buscará superar la histórica actuación lograda en San Salvador 2023, donde obtuvo un récord de 33 medallas. Los Juegos reunirán a más de 6.000 atletas de 37 países distintos.