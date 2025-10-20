La joven golfista Luciana Vílchez Fernández, de apenas 13 años, sigue sumando logros destacados en su prometedora carrera.

La actual tricampeona centroamericana y campeona nacional en la categoría 13-14 años, se clasificó primera en su categoría para representar a Costa Rica en dos de los torneos juveniles más importantes del continente: la Copa Alianza del Pacífico 2026 y el XX Torneo Internacional de Menores Lima Golf Club 2026, ambos en Lima, Perú.

Vílchez aseguró su boleto durante el torneo clasificatorio realizado en el Valle del Sol Golf Course, donde compitieron los mejores jugadores juveniles e infantiles del país. Gracias a su actuación, formará parte del selecto grupo de golfistas que representarán a Costa Rica en el exterior.

Además de sus títulos regionales y nacionales, Luciana figura entre las mejores golfistas jóvenes de Estados Unidos, posicionándose en el puesto 1462 de más de 10.000 jugadoras femeninas de entre 12 y 18 años, según los registros del ranking juvenil estadounidense.

Los torneos internacionales se disputarán entre enero y febrero de 2026.