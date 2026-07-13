Promesa del béisbol es una de las víctimas del asesinato en Limón  

El asesinato de dos menores de edad ocurrido la madrugada del domingo en Pacuare Viejo de Limón enluta no solo a sus familias, sino también a la comunidad deportiva del país.

Una de las víctimas era un joven de 16 años, reconocido por su talento en el béisbol y considerado una de las promesas de esta disciplina.

Su fallecimiento generó múltiples muestras de dolor entre compañeros, entrenadores y organizaciones deportivas que lo vieron crecer dentro del diamante.

Menor asesinado en Limón. Foto: redes sociales.

El adolescente integraba la Asociación de Béisbol de Santo Domingo, equipo que lamentó profundamente su partida mediante un emotivo mensaje en redes sociales.

El joven, conocido cariñosamente como “Papo”, residía en Limón y recientemente había participado con su equipo en un torneo internacional realizado en Ecuador, donde demostró el talento que lo perfilaba como una de las figuras con mayor proyección.

Menor asesinado en Limón. Foto: redes sociales.

El ataque armado

El crimen ocurrió alrededor de las 5:10 de la mañana en una alameda de Pacuare Viejo. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos sujetos que viajaban en motocicleta dispararon con armas de grueso calibre contra dos menores que se encontraban en la vía pública.

El joven de 16 años fue trasladado al Hospital Tony Facio, donde falleció minutos después, mientras que el otro adolescente, de 17 años, murió en el sitio. El caso permanece bajo investigación.