Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La discusión sobre establecer una edad mínima para utilizar redes sociales toma fuerza en Costa Rica. Sin embargo, la Fundación La Casa de los Niños advierte que las restricciones por sí solas no garantizan la seguridad de niños, niñas y adolescentes en Internet, donde también enfrentan riesgos como el ciberacoso, el contacto con desconocidos, la desinformación y la exposición a contenidos perjudiciales.

En la Asamblea Legislativa se tramitan dos iniciativas relacionadas con el tema: el expediente N.° 25.805, que propone una edad mínima de 15 años para crear y mantener cuentas en determinadas plataformas, y el expediente N.° 25.336, que plantea establecerla en 14 años para servicios con interacción social.

La experiencia internacional también genera debate. Australia implementó en diciembre de 2025 restricciones para que menores de 16 años tengan cuentas en determinadas plataformas. No obstante, una evaluación publicada en 2026 en la revista The BMJ encontró que, aproximadamente tres meses después, más del 85% de los adolescentes menores de 16 años participantes en el estudio había utilizado plataformas sujetas a la medida.

Riesgos más allá de las redes sociales

Catalina Chaves, psicóloga y directora de la Fundación La Casa de los Niños, señala que los menores también pueden estar expuestos a situaciones de riesgo mediante videojuegos en línea, videos y sitios web que no requieren una cuenta. Entre los peligros están las interacciones con desconocidos, los contenidos violentos y la presión para gastar dinero en juegos.

“Ninguna ley puede cubrir todos estos espacios. Por eso, la herramienta más amplia y duradera es enseñar a niños y adolescentes, desde pequeños, a reconocer la información falsa y la manipulación digital”, comentó Chaves.

La fundación advierte que prohibir el acceso sin acompañamiento podría llevar a algunos menores a utilizar estas plataformas a escondidas y dificultar que pidan ayuda ante una situación de riesgo.

¿Cómo proteger mejor a los menores?

La organización recomienda combinar la regulación con educación digital y acompañamiento familiar. Entre sus principales medidas están:

Autonomía gradual: permitir el acceso a herramientas digitales según la edad y madurez, primero con acompañamiento y luego con mayor independencia.

permitir el acceso a herramientas digitales según la edad y madurez, primero con acompañamiento y luego con mayor independencia. Confianza antes que control: ofrecer a los menores adultos de confianza a quienes puedan acudir sin temor a ser castigados.

ofrecer a los menores adultos de confianza a quienes puedan acudir sin temor a ser castigados. Conversar sobre lo que ven: hablar sobre sus experiencias en redes, juegos y videos para ayudarles a reconocer riesgos.

hablar sobre sus experiencias en redes, juegos y videos para ayudarles a reconocer riesgos. Identificar señales de alerta: prestar atención a cambios en el sueño, aislamiento, irritabilidad o secretismo repentino.

prestar atención a cambios en el sueño, aislamiento, irritabilidad o secretismo repentino. Exigir responsabilidad a las plataformas: fortalecer la protección de menores, los mecanismos de denuncia y los controles sobre contenidos y publicidad.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

La fundación también destaca el papel de los centros educativos en la alfabetización digital, para que los estudiantes aprendan a proteger su privacidad y reconocer información falsa o engañosa. Para Chaves, la protección debe ir más allá de fijar una edad mínima y garantizar que los menores cuenten con herramientas para desenvolverse de forma segura en Internet.