

Francisco Brenes Herrera

En el cierre de la jornada número 10 del campeonato nacional el Saprissa recibe a Pérez Zeledón, este lunes, a las 8:00 p.m. en San Juan de Tibás. Los hombres de Vladimir Quesada tienen una oportunidad de oro para poder sumar más puntos debido a que sus rivales, Alajuelense y Herediano, no están aprovechando sus ocasiones, mientras que Liberia y Cartaginés siguen dando pelea en el Apertura. El equipo presenta la baja de Alberth Barahona, quien fue llevado al Hospital Calderón Guardia, debido a un problema de salud, el cual detallan no se dio durante ningún entrenamiento. El Monstruo en esta presente campaña ha ganado cuatro partidos en casa, mostrando que “La Cueva” no ha sido la fortaleza de otros torneos en el pasado. Los tibaseños necesitan seguir sumando puntos luego del empate de visita contra el Herediano en la jornada pasada y así poder meterse entre los primeros cuatro.