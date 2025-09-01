La Fundación Fresh Start, en alianza con el Hospital Metropolitano, PediaClinic y Sanford Health, anuncia el relanzamiento de un programa que permitirá que más niños costarricenses puedan acceder a cirugías reconstructivas gratuitas en Estados Unidos.

La nueva edición del programa permitirá que pacientes en Costa Rica accedan a cirugías reconstructivas gratuitas, con diagnósticos como labio y paladar hendido, malformaciones de orejas, deformidades en manos y pies, estrabismo y cicatrices graves, entre otros.

Fotografía: Cortesía

Para poder calificar a este programa debe ser menor de 18 años y cumplir con una serie de criterios médicos y sociales, la valoración se realiza de manera conjunta entre PediaClinic y el equipo de la Fundación Fresh Start.

Para ingresar al programa, debe llenar el siguiente formulario: https://share.hsforms.com/1czQDnlwDQZKh6neW30_RTgc7d44 antes del jueves 04 de setiembre, que permite verificar el diagnóstico y la edad del paciente y el martes 09 de setiembre, será la valoración en PediaClinic.

Los aspectos a evaluar por el comité médico especializado son: la naturaleza y gravedad de la deformidad, su impacto funcional y estético y la ausencia de cobertura terapéutica.

Además de dicha valoración preoperatoria y la cirugía, el programa incluye manejo postoperatorio, el cual consiste en un seguimiento de vigilancia, rehabilitación y terapias cuando corresponde.

Fotografía: Cortesía

“Agradecemos el interés y el apoyo de familias, médicos, profesionales de la salud que remiten pacientes y redes de comunicación que nos permiten llevar a cabo este programa. Nuestro objetivo es que cada niño que necesite una cirugía reconstructiva tenga la oportunidad de recibirla en las mejores condiciones, con acompañamiento cercano y seguimiento continuo. Invitamos a las familias a contactarse con PediaClinic para iniciar la valoración y dar esta gran oportunidad a sus hijos”, mencionó la Dra. Karina Murillo, directora de PediaClinic.