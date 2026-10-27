Programa hondureño: “Olimpia superará a Cartago fácilmente”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El partido entre el Olimpia y el Cartaginés ha despertado muchas opiniones en Honduras, donde afirman que su club pasará a la final de la Copa Centroamericana sin complicaciones

Así lo manifestaron desde el podcast “Líderes Deportes”, quienes indicaron que los “albos” no tendrán complicaciones para remontar y avanzar a la serie donde pelearán por el título.

Este programa está a cargo de los comunicadores Jorge Rivera y César Munive. Este primero fue enfático en decir que los brumosos no tienen chance de eliminar a los catrachos.

“Olimpia no es el Real España o el Marathón. Ellos en su estadio y con su gente va a superar a Cartago fácilmente”, indicó Rivera.

Por su parte, Munive les dio créditos a los blanquiazules y afirma que, al tener la ventaja en el marcador, lo convierte en un rival difícil.

“Cartaginés tiene la ventaja de 1-0 y es un equipo que tiene jerarquía, no se van a tirar atrás. Si ellos hacen el segundo, se complica todo”, aseveró.

El equipo costarricense ganó el partido de ida y, en caso de ganar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa o incluso empatando por cualquier marcador, avanzarán a la final.