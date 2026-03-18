Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Fundación Omar Dengo (FOD) anunció una nueva edición de su programa de robótica inclusiva “Robotics for Young Women with Disabilities”, una iniciativa que busca potenciar las habilidades tecnológicas de jóvenes mujeres con discapacidad cognitiva mediante el aprendizaje práctico.

El programa está dirigido a mujeres entre los 13 y 35 años con discapacidad cognitiva leve o moderada, provenientes de comunidades de la Gran Área Metropolitana, con el objetivo de ampliar su acceso a la educación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El nuevo ciclo se desarrollará del 6 de abril al 30 de junio de 2026 y beneficiará a 40 participantes, quienes aprenderán a diseñar, construir y programar robots funcionales. La metodología utilizada se basa en un enfoque constructivista, que promueve el aprendizaje a través de la experiencia directa.

Foto: Mauricio Aguilar.

Durante el proceso, las jóvenes trabajarán en parejas y desarrollarán proyectos tecnológicos enfocados en resolver necesidades de su entorno. Además, fortalecerán habilidades como el razonamiento lógico, la concentración, la resolución de problemas, la motora fina y el trabajo colaborativo.

Según la Fundación, el programa parte de un enfoque inclusivo que busca reconocer y potenciar las capacidades de las participantes. A través de apoyos pedagógicos adecuados, se fomenta el desarrollo de habilidades tecnológicas que contribuyen a su autonomía, confianza y participación activa en distintos entornos.

Robótica inclusiva. Foto: cortesía.

Como parte de los esfuerzos para ampliar el alcance de la iniciativa, la FOD participa en la campaña internacional de recaudación “Little by Little”, impulsada por la GlobalGiving, que se llevará a cabo hasta el 20 de marzo de 2026. Durante estos días, se busca incentivar donaciones que permitan beneficiar a más jóvenes. Cada aporte de hasta 50 dólares podrá recibir un 50% adicional como contrapartida, lo que incrementa el impacto de las contribuciones.

“La formación inclusiva con tecnología abre oportunidades reales para que las jóvenes desarrollen habilidades, confianza y nuevas perspectivas de futuro”, destacó la Fundación.

Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden realizar donaciones en dólares a través de la plataforma GlobalGiving o en colones mediante SINPE Móvil al número 7023-2037, a nombre de la Fundación Omar Dengo.