Programa apoyará a jóvenes ticos que buscan estudiar en EE.UU

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Jóvenes costarricenses con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados podrán aplicar al Opportunity Funds Program 2026–2027, una iniciativa de EducationUSA Costa Rica que busca facilitar el proceso de admisión a universidades de Estados Unidos.
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre de 2026 y está dirigida a estudiantes con un promedio superior a 85, un nivel de inglés intermedio-avanzado y un perfil competitivo para optar por ayuda financiera universitaria.
El programa está dirigido a quienes cursan el último año de colegio, están por concluir una carrera universitaria o ya cuentan con un título y desean estudiar un bachillerato universitario, una maestría o un doctorado en Estados Unidos.
“Opportunity Funds busca reducir esa barrera”, explicó Ana Gabriel Solís, asesora de EducationUSA Costa Rica, al referirse a los gastos iniciales que pueden impedir que estudiantes con buen desempeño académico participen en procesos de admisión internacionales.
El apoyo económico puede destinarse a costos relacionados con la postulación, entre ellos:
La iniciativa no cubre la totalidad de los estudios universitarios. Su objetivo es ayudar con los gastos iniciales para que los estudiantes puedan completar sus solicitudes y competir posteriormente por las opciones de ayuda financiera que ofrecen las propias universidades.
Además del apoyo económico, las personas seleccionadas recibirán acompañamiento de EducationUSA durante la preparación de sus solicitudes y la aplicación a instituciones de educación superior.
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:
No es necesario haber participado en todos los tipos de actividades mencionados. Cada candidatura será evaluada según la trayectoria, el nivel académico y el perfil general de la persona solicitante. Cumplir con los requisitos no garantiza la selección, ya que se trata de un programa competitivo.
Los interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria y completar su solicitud mediante el siguiente enlace: Aplicar al Opportunity Funds Program 2026–2027.