Programa apoyará a jóvenes ticos que buscan estudiar en EE.UU

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Jóvenes costarricenses con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados podrán aplicar al Opportunity Funds Program 2026–2027, una iniciativa de EducationUSA Costa Rica que busca facilitar el proceso de admisión a universidades de Estados Unidos.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre de 2026 y está dirigida a estudiantes con un promedio superior a 85, un nivel de inglés intermedio-avanzado y un perfil competitivo para optar por ayuda financiera universitaria.

El programa está dirigido a quienes cursan el último año de colegio, están por concluir una carrera universitaria o ya cuentan con un título y desean estudiar un bachillerato universitario, una maestría o un doctorado en Estados Unidos.

“Opportunity Funds busca reducir esa barrera”, explicó Ana Gabriel Solís, asesora de EducationUSA Costa Rica, al referirse a los gastos iniciales que pueden impedir que estudiantes con buen desempeño académico participen en procesos de admisión internacionales.

¿Qué gastos puede cubrir la beca?

El apoyo económico puede destinarse a costos relacionados con la postulación, entre ellos:

Exámenes estandarizados y preparación para las pruebas.

Cuotas de solicitud de ingreso a universidades y colleges.

Traducción de documentos requeridos para la aplicación.

Otros gastos directamente relacionados con el proceso de admisión.

Costos asociados con el viaje a Estados Unidos, cuando corresponda.

La iniciativa no cubre la totalidad de los estudios universitarios. Su objetivo es ayudar con los gastos iniciales para que los estudiantes puedan completar sus solicitudes y competir posteriormente por las opciones de ayuda financiera que ofrecen las propias universidades.

Además del apoyo económico, las personas seleccionadas recibirán acompañamiento de EducationUSA durante la preparación de sus solicitudes y la aplicación a instituciones de educación superior.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener nacionalidad costarricense.

Estar en el último año de colegio, cursar el último año de una carrera universitaria o ser egresadas universitarias.

Contar con un promedio académico superior a 85.

Tener un nivel de inglés intermedio-avanzado.

Demostrar necesidad económica para cubrir los gastos iniciales del proceso.

Mostrar participación o experiencia en actividades como voluntariado, liderazgo, deportes, clubes, proyectos, investigación o servicio comunitario.

Tener disposición para completar las distintas etapas del proceso de admisión.

No es necesario haber participado en todos los tipos de actividades mencionados. Cada candidatura será evaluada según la trayectoria, el nivel académico y el perfil general de la persona solicitante. Cumplir con los requisitos no garantiza la selección, ya que se trata de un programa competitivo.

¿Dónde aplicar?

Los interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria y completar su solicitud mediante el siguiente enlace: Aplicar al Opportunity Funds Program 2026–2027.