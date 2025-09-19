La Estrategia Nacional Semillas de Empresariedad liderada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), busca apoyar a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad para que fortalezcan sus emprendimientos y generen ingresos.

La iniciativa es producto de la coordinación entre dicha cartera, el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Un componente clave es el Modelo IMAS Impulsa, que trabaja bajo tres pilares: finalizar estudios, brindar formación técnica y capacitación, y fomentar emprendimientos productivos.

Según Yorleny León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del IMAS, la estrategia “promueve la movilidad social, para que las personas en pobreza puedan salir de esa condición y fortalecer su proyecto de vida”.

Dentro de la estrategia se encuentra el programa “De la Mano con tu Pyme”, que beneficiará a 80 personas emprendedoras con capacitación virtual, acompañamiento técnico y acceso a capital semilla de hasta ¢3 millones por participante.

La capacitación incluye temas de modelo de negocio, finanzas, comercialización, ventas, formalización y plan de negocios, mientras que el acompañamiento se realizará de manera personalizada y grupal durante ocho semanas.

Para participar, los interesados deben ser beneficiarios del IMAS o INAMU, estar registrados en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), tener al menos primaria completa y desarrollar actividades en agropecuaria, comercio, alimentos, vestuario o artesanía.

El programa busca fortalecer las habilidades emprendedoras y apoyar en áreas de finanzas, comercialización, formalización y uso de tecnología.

El inicio del programa y la convocatoria se anunciarán próximamente en las redes sociales oficiales de los ministerios.