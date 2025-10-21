Prófugo Sun Seng se entrega en tribunales de Heredia

El asiático Sun Seng, que se encontraba prófugo por el caso de trata de personas menores conocido como “Salvando a la Niñez”, se entregó en los tribunales de Heredia.

Así lo confirmaron autoridades del Ministerio Público, en donde destacan que el extranjero llegó acompañado de su abogado desde tempranas horas de la mañana.

“Se presentó con su abogado defensor y se coordinó con el OIJ para su detención”, indicó la fiscal Tatiana Chaves.

La Fiscalía Adjunta de Heredia solicitará medidas cautelares en contra de 12 sospechosos de pertenecer a una banda vinculada con los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, violación, corrupción de persona menor de edad, seducción, tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, tráfico ilícito de migrantes y legitimación de capitales.

Se trata de Cen, Montoya Membreño, Jara Hernández, Pérez Nicaragua, Ramírez Carballo, Fallas Villalobos, Brenes Vargas, Ugarte Urbina, Valverde Sánchez, Salgado Álvarez, Portuguez Camacho y Sun Seng.

A esta lista se suman tres personas, de 13, 15 y 18 años (se presume que esta última participó en los hechos cuando aún no había cumplido la mayoría de edad), quienes también deben enfrentar una audiencia ante el Juzgado Penal Juvenil.