El Tribunal Penal de Turrialba condenó a 14 años de prisión a un hombre de apellido Calderón, tras declararlo responsable de 3 delitos de carácter sexual en perjuicio de una persona menor de edad.

La sentencia 55 – 2026, señala que los hechos ocurrieron entre los años 2017 y 2020, cuando el imputado se desempeñaba como profesor de Estudios Sociales de la víctima en el Colegio Omar Salazar, en Turrialba.

De acuerdo con la resolución judicial, el condenado habría aprovechado su posición de autoridad y la relación de confianza con la menor, así como su condición de inocencia e inexperiencia, para cometer los delitos.

Según se expuso durante el proceso, en una ocasión el sujeto habría invitado a la menor a su vivienda y, en otras oportunidades, la trasladó a un hotel de paso, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El Tribunal determinó su responsabilidad penal tras el análisis de las pruebas presentadas, a solicitud de la Fiscalía, el imputado debe permanecer en prisión preventiva por 6 meses.