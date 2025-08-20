Un profesor de inglés, identificado con el apellido Montenegro, deberá cumplir 6 meses de prisión preventiva tras ser señalado como sospechoso de los delitos de violación y fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de Corredores, luego de la solicitud presentada por la Unidad de Género de esa jurisdicción.

El caso

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en un centro educativo de La Cuesta de Corredores, donde el imputado trabajaba como docente y la víctima era su estudiante.

Según las pesquisas, el sospechoso le solicitó a la joven su número de teléfono y posteriormente la contactó por WhatsApp, pidiéndole fotografías de carácter sexual.

Además, se presume que el hombre aprovechó su condición de profesor y la diferencia de edad para citarla en un lugar, donde habría cometido la agresión sexual.

El caso se mantiene en investigación bajo la causa 25-000202-1883-PE, mientras el imputado permanece en prisión preventiva.